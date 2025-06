A jó hangulatról a magyarok gondoskodtak, de érem nélkül zártak a cselgáncs-vb keddi napján

Délelőtt tizenegy órakor kezdődött a program a Papp László Budapest Sportarénában. A lelátó szépen megtelt és még az első magyar versenyző, Sáfrány Péter mérkőzése előtt is sorakoztak a bejáratnál csoportok, hogy láthassák a férfiak 90 kilogrammos súlycsoportjában induló cselgáncsozó összecsapását.

A Miskolci VSC versenyzője nem is kezdett rosszul a vb-bronzérmes kirgiz Erlan Sherovval szemben, ám egy jukós előnye kevésnek bizonyult, hiszen a végén egy karfeszítésből nem tudott kiszabadulni és vereséget szenvedett. A junior világbajnok magyar így is pozitívan értékelt, hiszen sérülés miatt nincs száz százalékos állapotban, de jónak ítélte, hogy egyszer már el tudta dobni ellenfelét, aki ellen korábbi két összecsapásán is vereséget szenvedett.

A férfiaknál a másik magyar induló, Nerpel Gergely a második körben kezdett, ám a fehérorosz Jahor Varapajeu nem sokkal az idő letelte előtt eldobta a tegnap még államvizsgáján helyálló ellenfelét és továbbjutott.

A lelátón helyet foglaló több ezer drukker akkor élénkült fel igazán, amikor gyors egymásutánban a női 70 kilogrammosok között Özbas Szofi és Czerlau Jennifer is tatamira lépett. Utóbbi sajnos egy vereséggel búcsúzott a belga Gabriella Willems ellenében. A 23 éves magyar lány így is jó élményekkel távozott, hiszen elmondása szerint a közönségtől sok energiát kapott.

A friss Európa-bajnok Özbas bő egy perc után végzett is a mongol Yesui Darkhanbatbayarral, majd a következő körben is idő előtt fejezte be mérkőzését a lengyel Sobierajska ellen, így következett a legjobb tizenhat között a japán származású, ám spanyol színekben versenyző Ai Tsunoda Roustant.

Neki már az előző körben is meggyűlt a baja a semleges színekben versenyző orosz Taimazovával és csak aranyponttal jutott tovább. Ez viszont nem fárasztotta őt el eléggé és nagyon aktívan kezdett a magyar lány ellen.

A cselgáncsozók nem találták egymáson a fogást, így az alap 4 perc után aranypont döntött a továbbjutásról. A mérkőzés képe folyamatosan változott, hol Özbas, hol Tsunoda tűnt fáradtabbnak és mindkét versenyzőnek volt több olyan indítása, amikor a közönség már csak a pontot érő landolást várta, de rendre ki tudtak forogni a dobásokból. A meccs már több mint tíz percre tartott, amikor a magyart harmadszor is megintették, így ellenfelét juttatva a negyeddöntőbe. Tsunoda végül a későbbi győztes Tanakától kikapott az elődöntőben és a bronzmérkőzésen is alulmaradt, így érem nélkül zárt.

A közönség, amely végig biztatta Özbast, nehezebben viselte az eredményt, hiszen ők többször megintették volna a spanyolt is, ám a magyar Eb-győztes néhány perccel később már mosolygósan nyilatkozott a mix-zónában. A 2023-ban még egy súlycsoporttal lejjebb vb-bronzot nyerő magyar szerint mindent kiadott magából és bár nem volt egyszerű, de igyekezett a maga javára fordítani a hazai pálya előnyét.

Özbassal készült interjúnkat szerdán online felületünkön, csütörtökön pedig nyomtatott számunkban is megtalálják.