A Duslo előnnyel, a HC DAC hátránnyal tért haza

A HK Slovan Duslo Šaľa csapata Bosznia-Hercegovinában lépett pályára, és már az első félidőben négygólos előnyre tettek szert. A szünet után tovább növelték előnyüket Kucsera Rebekáék, akik végül 36:27-re győzték le a ZRK Krivaja Zavidovici csapatát.

A szlovákiai magyar játékosok közül a már említett Kucsera 2, Pastorek Edina 1 gólt lőtt, de pályára lépett Demeter Orsolya is.

A visszavágót október 4-én, 18 órától Vágsellyén rendezik, előtte pedig szerdán a Poruba ellen bajnokiznak Pastorekék.

Nagy hátrány

Közel sem sikerült ilyen jól a HC DAC spanyolországi túrája. A szerdahelyieknek ráadásul egy újabb sérülés nehezítette a dolgát. Emma Boada Coronado a szerdai Nagymihály elleni rangadón sérült meg, így nem tarthatott társaival.

A sorozat 2023/24-es idényének győztese, az Atticgo BM Elche remekül kezdte a mérkőzést, és már az első percekben magabiztos előnyre tett szert. A vendégek a szünetig mindössze 7 gólt tudtak szerezni. A második játékrészben némiképp változott a játék képe, a szerdahelyiek feljavultak, míg a hazaiak kicsit kényelmesebben játszottak. Pénzes Mónikáék így csökkentették a szünetben még 14 gólos hátrányukat, de végül így is 31:21-es vereséget szenvedtek.

A párharc visszavágóját október 5-én 19 órától rendezik Dunaszerdahelyen, szerdán pedig a Kynžvart csapatát fogadják Debre Viktor védencei.