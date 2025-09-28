Sport

A Duslo előnnyel, a HC DAC hátránnyal tért haza

A női kézilabda Európa-kupa 2. fordulójában a vágsellyeiek idegenben magabiztos előnyt alakítottak ki, míg a dunaszerdahelyiek nagyon nehéz helyzetbe hozták magukat a visszavágó előtt.

A HK Slovan Duslo Šaľa csapata Bosznia-Hercegovinában lépett pályára, és már az első félidőben négygólos előnyre tettek szert. A szünet után tovább növelték előnyüket Kucsera Rebekáék, akik végül 36:27-re győzték le a ZRK Krivaja Zavidovici csapatát. 

A szlovákiai magyar játékosok közül a már említett Kucsera 2, Pastorek Edina 1 gólt lőtt, de pályára lépett Demeter Orsolya is.

A visszavágót október 4-én, 18 órától Vágsellyén rendezik, előtte pedig szerdán a Poruba ellen bajnokiznak Pastorekék.

Nagy hátrány

Közel sem sikerült ilyen jól a HC DAC spanyolországi túrája. A szerdahelyieknek ráadásul egy újabb sérülés nehezítette a dolgát. Emma Boada Coronado a szerdai Nagymihály elleni rangadón sérült meg, így nem tarthatott társaival.

A sorozat 2023/24-es idényének győztese, az Atticgo BM Elche remekül kezdte a mérkőzést, és már az első percekben magabiztos előnyre tett szert. A vendégek a szünetig mindössze 7 gólt tudtak szerezni. A második játékrészben némiképp változott a játék képe, a szerdahelyiek feljavultak, míg a hazaiak kicsit kényelmesebben játszottak. Pénzes Mónikáék így csökkentették a szünetben még 14 gólos hátrányukat, de végül így is 31:21-es vereséget szenvedtek. 

A párharc visszavágóját október 5-én 19 órától rendezik Dunaszerdahelyen, szerdán pedig a Kynžvart csapatát fogadják Debre Viktor védencei.

Eredmények

Női Európa-kupa

 2. forduló, 1. meccsek:

Elche (spanyol)–HC DAC 31:21 (21:7), a legjobb dunaszerdahelyiek: Pastorková 8, Franušicová 4; 

Krivaja Zavidovici (bosnyák)–Šaľa 27:36 (13:17), a legjobb vágsellyeiek: Pócsíková 7, Vargová 6, Ščípová 5.

