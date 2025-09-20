A dunaszerdahelyiek pozsonyi bemelegítése, hátulnézetből (Fotó: fcdac.sk)
A DAC 11-est rontott, ötgólos meccsen győzött a Slovan
A dunaszerdahelyiek harmadszor már nem tudtak egyenlíteni Pozsonyban, így vereséggel zártak a labdarúgó Niké Liga 8. fordulójának szombati tévés meccsén. A Slovan győztes gólját volt DAC-játékos szerezte.
A bajnokság két utolsó veretlen gárdája a meccs felvezetéseként is hasonló taktikát választott: a Slovannál hét közben a nemrég visszaigazolt Andraz Sporar osztogatott autogramokat az egyik fővárosi bevásárlóközpontban, míg a DAC a Csallóközi Vásárban találkozott a szurkolóival. (Más kérdés, hogy az égszínkékek szlovén csatára végül kisebb sérülés miatt nem került be csapata keretébe a szombat esti bajnokira.)
Kis változtatások
Mindkét vezetőedző változtatott picit a múlt heti kezdőcsapatán: Vladimír Weiss kényszerűségből Szavvidisszel és Kukareviccsel pótolta Ignatyenkót és az említett Sporart, emellett pedig ifj. Weiss vette vissza a helyét Maktól.
Id. Weiss egykori védence, Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője pedig ezúttal a rutinosabb Ramadannak szavazott bizalmat Blaškóval szemben.
Remek Slovan-kezdés
Az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, egy szöglet után Bajric fejelhetett teljesen szabadon a rövid saroknál. A Dajto kommentátora már ekkor is túlzóan kiabált, a 10. percben pedig jószerével magából kikelve üvöltött, amikor a Slovan megszerezte a vezetést: Barszegjan 18 méterről gyönyörűen tekert a vinklibe – 1:0.
Ezzel megszakadt a DAC egy különleges sorozata: a dunaszerdahelyiek ugyanis először kaptak gólt idegenben az új idényben. A találat bizonyos szempontból váratlannak is volt mondható: a tavalyi egymás elleni meccseken született 13 gólból mindössze egy első félideit találunk a krónikában.
A csallóköziek a 14. percben veszélyeztettek először, de Ramadan lövésébe belelépett egy Slovan-védő.
Meddő mezőnyfölény
A folytatásban inkább a mezőnyjáték dominált, enyhe vendégfölénnyel. A DAC több alkalommal is kézilabdás módira körbeadogatta a Slovan tizenhatosát, de ötletes, váratlan húzás hiányában sokáig nem történt semmi izgalmas. A 32. percben aztán eljutottak a támadásbefejezésig a sárga-kékek, de Djukanovic mellett is ott volt az obligát védő, akinek köszönhetően megint csak nem kellett játékba avatkoznia Takáč kapusnak. Nemanic fejesénél is ugyanez volt a helyzet, más kérdés, hogy a DAC középhátvédjének mozdulata után megkönnyebbülten fújhatott a Slovan hálóőre.
Már-már a félidei szünetre készült mindenki, amikor a játék jellege alapján váratlanul egyenlítettek a dunaszerdahelyiek: Ramadan tolt vagy hármat a labdán, majd így lövőhelyzetbe kerülve a rövid sarokba lőtt laposan – 1:1 a 41. percben.
Újabb remek Slovan-kezdés
A második félidő kezdete kísértetiesen hasonlított az elsőéhez: a DAC ismér rosszul védekezett le egy szögletet, de ezúttal nem úszta meg a büntetést. Kukarevics teljesen üresen fejelhetett, s bár Popovics még bravúrral hárítani tudott, Tolic ismétlésére már nem reagálhatott – 2:1.
A sárga-kékek is hasonlóan gyorsan rázták meg magukat a bekapott gól után, mint az az első 45 percben: egy lesgól után már ténylegesen is egyenlítettek a 64. percben. Ezúttal a Slovan rontotta el egy szöglet levédekezését, Djukanovic pedig köszönte szépen és gólt fejelt – 2:2.
Kié lesz a győztes gól?
A mérkőzésben ezután érezhetően benne volt, hogy valamelyik fél megszerzi a harmadik találatát. Elsőként Djukanovic révén a DAC járt hozzá közel, de Takáč védte a lövést. A másik oldalon viszont Popovics tehetetlen volt, miután a csereként beállt Ibrahim észrevette a teljesen üresen felfutó Blackmant, a DAC egykori játékosa pedig a szerb alatt a hálób pöccintette a labdát – 3:2.
A 82. percben harmadszor is egyenlíthetett volna a Slovan. Kráľovič játékvezető az oldalvonalnál többször is visszanézte Barszegjan esetét Ouróval, amit a VAR jelzett neki, majd a tizenegyespontra mutatott. Az ítéletvégrehajtó Ramadan volt, a szír játékos azonban az égbe lőtte a büntetőt.
Fodreknek nem maradt más hátra, a hajrára hármas cserével frissített, érkezett Gueye, Sylla és Herc. Komolyabb helyzet azonban már nem alakult ki, maradt a 3:2. A Slovan győzelmével megelőzte, a hamradik helyre szorította a tabellán a DAC-ot.
A dunaszerdahelyiekre előbb hét közben egy bősi kupameccs vár majd, majd szombaton a komáromiak elleni rangadó a MOL Arénában.
Slovan–DAC 3:2 (1:1)
Gólszerzők: Barszegjan (10.), Tolic (48.), Blackman (76.), ill. Ramadan (41.), Djukanovic (64.)
Játékvezetők: Kráľovič.
Sárga lap: Tolic (Slovan)
DAC: Popovics–Kapanadze, Blažek, Nemanic, Mendez (86. Sylla)–Gruber (86. Herc), Tuboly (86. Gueye), Ouro (90. Gagua)–Redzic, Djukanovic, Ramadan
SLOVAN: Takáč–Blackman, Kasja, Bajric, Cruz–Pokorný (68. Ibrahim), Szavvidisz–Barszegjan, Tolic, ifj. Weiss (74. Mak)–Kukarevics (76. Yirajang)
