A DAC 11-est rontott, ötgólos meccsen győzött a Slovan

A bajnokság két utolsó veretlen gárdája a meccs felvezetéseként is hasonló taktikát választott: a Slovannál hét közben a nemrég visszaigazolt Andraz Sporar osztogatott autogramokat az egyik fővárosi bevásárlóközpontban, míg a DAC a Csallóközi Vásárban találkozott a szurkolóival. (Más kérdés, hogy az égszínkékek szlovén csatára végül kisebb sérülés miatt nem került be csapata keretébe a szombat esti bajnokira.)

Kis változtatások

Mindkét vezetőedző változtatott picit a múlt heti kezdőcsapatán: Vladimír Weiss kényszerűségből Szavvidisszel és Kukareviccsel pótolta Ignatyenkót és az említett Sporart, emellett pedig ifj. Weiss vette vissza a helyét Maktól.

Id. Weiss egykori védence, Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője pedig ezúttal a rutinosabb Ramadannak szavazott bizalmat Blaškóval szemben.

Remek Slovan-kezdés

Az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, egy szöglet után Bajric fejelhetett teljesen szabadon a rövid saroknál. A Dajto kommentátora már ekkor is túlzóan kiabált, a 10. percben pedig jószerével magából kikelve üvöltött, amikor a Slovan megszerezte a vezetést: Barszegjan 18 méterről gyönyörűen tekert a vinklibe – 1:0.

Ezzel megszakadt a DAC egy különleges sorozata: a dunaszerdahelyiek ugyanis először kaptak gólt idegenben az új idényben. A találat bizonyos szempontból váratlannak is volt mondható: a tavalyi egymás elleni meccseken született 13 gólból mindössze egy első félideit találunk a krónikában.

A csallóköziek a 14. percben veszélyeztettek először, de Ramadan lövésébe belelépett egy Slovan-védő.

Meddő mezőnyfölény

A folytatásban inkább a mezőnyjáték dominált, enyhe vendégfölénnyel. A DAC több alkalommal is kézilabdás módira körbeadogatta a Slovan tizenhatosát, de ötletes, váratlan húzás hiányában sokáig nem történt semmi izgalmas. A 32. percben aztán eljutottak a támadásbefejezésig a sárga-kékek, de Djukanovic mellett is ott volt az obligát védő, akinek köszönhetően megint csak nem kellett játékba avatkoznia Takáč kapusnak. Nemanic fejesénél is ugyanez volt a helyzet, más kérdés, hogy a DAC középhátvédjének mozdulata után megkönnyebbülten fújhatott a Slovan hálóőre.

Már-már a félidei szünetre készült mindenki, amikor a játék jellege alapján váratlanul egyenlítettek a dunaszerdahelyiek: Ramadan tolt vagy hármat a labdán, majd így lövőhelyzetbe kerülve a rövid sarokba lőtt laposan – 1:1 a 41. percben.