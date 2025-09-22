Sport

A Barcelona fiatal sztárja helyett a PSG játékosa kapta az idei Aranylabdát

foci
TASR/AP-felvétel
Orosky Tamás
Orosky Tamás
Párizs |

Bár az előzetes találgatásokban Lamine Yamal neve szerepelt a leggyakrabban mint lehetséges ankétgyőztesé, a futballvilág legnagyobb egyéni elismerését végül egy francia szélső kapta.

Párizsi gála

Ousmané Dembélé győzelme már csak azért is hatott kisebb meglepetésként, mert a hétfő esti gála előtt nyilvánosságra került az információ, miszerint Lamine Yamalt, a Barcelona sztárját összesen 20 családtagja kísérte el Párizsba. Márpedig a France Football díjátadójára nem szokták ok nélkül mozgosítani a famíliát.

Persze Yamalt is volt miért ünnepelni, mivel ismét ő kapta a legjobb U21-es labdargónak járó Kopa-díjat. Emellett pedig az utolsó pillanatig versenyben volt az Aranyladáért is - a szervezők ugyanis 17 órától kezdve folyamatosan ismertették a legfontosabb kategória sorrendjét, hátulról indulva. Így jutottak el a 30. Michael Olise-tól (Bayern München) a 3. Vitinháig (PSG). 

A lista két utolsó neve közül pedig a 2005-ös aranylabdás, a brazil Ronaldinho mondta be (nem kis időhúzás után) az idei győztest: aki Yamal helyett korábbi csapattársa, Dembélé lett.

A friss aranylabdás első szavai 

„Elképesztő, hihetetlen, nincsenek szavaim. Ez egy elképesztő év volt, rengeteg dolog történt. Látjátok, hogy stresszes vagyok. Megnyerni egy ilyen díjat hihetetlen érzés számomra 

– nyilatkozta Dembélé a színpadon, megköszönve az elismerést klubjának, az elnöknek, a csapatnak és a szakmai stábnak, akik már az első naptól kezdve rendkívüli módon támogatták. – 

Elképesztő éven vagyunk túl, mindent megnyertünk. Minden korábbi klubomnak köszönettel tartozom. Nem volt feltétlenül célom, hogy elnyerjem az Aranylabdát, de óriási büszkeséggel tölt el. Nagyon boldog vagyok most.”

Az Aranylabda-szavazás végeredménye

1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain) 
2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona) 
3. Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain) 
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool) 
5. Raphinha (brazil, FC Barcelona) 
6. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain) 
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 
8. Cole Palmer (angol, Chelsea) 
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain) 
10. Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)

Dembélé eddigi karrierje

A 28 éves, mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező csatár útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és az FC Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek.

A többi díjazott

Az ötödször odaítélt, legjobb kapusnak járó Jasin-díjat Gianlugi Donnarumma kapta, aki Manchester City légiósa, de az elismerést még a Paris Saint-Germain játékosaként érdemelte ki (a díjak mindegyike az elmúlt szezonra vonatkozott, a korábbi gyakorlattól eltérően nem a naptári évre).

A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát Viktor Gyökeresnek ítélték oda. A legjobb edzőnek járó, Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést Luis Enrique, a Paris Saint-Germainnel idén Bajnokok Ligáját, francia bajnoki címet és Francia Kupát szerzett spanyol szakember nyerte el. A legjobb csapat a BL győztese, azaz a Paris Saint-Germain lett.

A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 közötti időszakra jellemzően önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát. Az idei volt a 69. alkalom.

aranylabda
Lamine Yamal
Ousmane Dembélé
