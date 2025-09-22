Bár az előzetes találgatásokban Lamine Yamal neve szerepelt a leggyakrabban mint lehetséges ankétgyőztesé, a futballvilág legnagyobb egyéni elismerését végül egy francia szélső kapta.
A Barcelona fiatal sztárja helyett a PSG játékosa kapta az idei Aranylabdát
Párizsi gála
Ousmané Dembélé győzelme már csak azért is hatott kisebb meglepetésként, mert a hétfő esti gála előtt nyilvánosságra került az információ, miszerint Lamine Yamalt, a Barcelona sztárját összesen 20 családtagja kísérte el Párizsba. Márpedig a France Football díjátadójára nem szokták ok nélkül mozgosítani a famíliát.
Persze Yamalt is volt miért ünnepelni, mivel ismét ő kapta a legjobb U21-es labdargónak járó Kopa-díjat. Emellett pedig az utolsó pillanatig versenyben volt az Aranyladáért is - a szervezők ugyanis 17 órától kezdve folyamatosan ismertették a legfontosabb kategória sorrendjét, hátulról indulva. Így jutottak el a 30. Michael Olise-tól (Bayern München) a 3. Vitinháig (PSG).
A lista két utolsó neve közül pedig a 2005-ös aranylabdás, a brazil Ronaldinho mondta be (nem kis időhúzás után) az idei győztest: aki Yamal helyett korábbi csapattársa, Dembélé lett.
A friss aranylabdás első szavai
„Elképesztő, hihetetlen, nincsenek szavaim. Ez egy elképesztő év volt, rengeteg dolog történt. Látjátok, hogy stresszes vagyok. Megnyerni egy ilyen díjat hihetetlen érzés számomra
– nyilatkozta Dembélé a színpadon, megköszönve az elismerést klubjának, az elnöknek, a csapatnak és a szakmai stábnak, akik már az első naptól kezdve rendkívüli módon támogatták. –
Elképesztő éven vagyunk túl, mindent megnyertünk. Minden korábbi klubomnak köszönettel tartozom. Nem volt feltétlenül célom, hogy elnyerjem az Aranylabdát, de óriási büszkeséggel tölt el. Nagyon boldog vagyok most.”
1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
3. Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
6. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain)
10. Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)
Dembélé eddigi karrierje
A 28 éves, mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező csatár útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és az FC Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek.
A többi díjazott
Az ötödször odaítélt, legjobb kapusnak járó Jasin-díjat Gianlugi Donnarumma kapta, aki Manchester City légiósa, de az elismerést még a Paris Saint-Germain játékosaként érdemelte ki (a díjak mindegyike az elmúlt szezonra vonatkozott, a korábbi gyakorlattól eltérően nem a naptári évre).
A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát Viktor Gyökeresnek ítélték oda. A legjobb edzőnek járó, Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést Luis Enrique, a Paris Saint-Germainnel idén Bajnokok Ligáját, francia bajnoki címet és Francia Kupát szerzett spanyol szakember nyerte el. A legjobb csapat a BL győztese, azaz a Paris Saint-Germain lett.
A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 közötti időszakra jellemzően önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát. Az idei volt a 69. alkalom.
