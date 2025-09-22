A Barcelona fiatal sztárja helyett a PSG játékosa kapta az idei Aranylabdát

Párizsi gála

Ousmané Dembélé győzelme már csak azért is hatott kisebb meglepetésként, mert a hétfő esti gála előtt nyilvánosságra került az információ, miszerint Lamine Yamalt, a Barcelona sztárját összesen 20 családtagja kísérte el Párizsba. Márpedig a France Football díjátadójára nem szokták ok nélkül mozgosítani a famíliát.

Persze Yamalt is volt miért ünnepelni, mivel ismét ő kapta a legjobb U21-es labdargónak járó Kopa-díjat. Emellett pedig az utolsó pillanatig versenyben volt az Aranyladáért is - a szervezők ugyanis 17 órától kezdve folyamatosan ismertették a legfontosabb kategória sorrendjét, hátulról indulva. Így jutottak el a 30. Michael Olise-tól (Bayern München) a 3. Vitinháig (PSG).

A lista két utolsó neve közül pedig a 2005-ös aranylabdás, a brazil Ronaldinho mondta be (nem kis időhúzás után) az idei győztest: aki Yamal helyett korábbi csapattársa, Dembélé lett.