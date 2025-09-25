A 94. percben mentett pontot az emberhátrányban játszó Fradi az EL-ben (+ FOTÓK)

A remény: a rögzített helyzetek

Robbie Keane vezetőedző nem kis feladat előtt állt, hogy a kapura egyáltalán nem veszélyes csapatát 10 emberrel tegye képessé legalább az egyenlítésre. Érkezett is Kanikovszki és Cadu (Keita és Gruber helyére), sok minden azonban nem változott: továbbra is megkönnyebbült sóhaj kísérte a Plzeň legtöbb támadásbefejezését (Dibusz általában szemmel védett), míg a másik oldalon a DAC-ból ismert Martin Jedličkának egy beadás lehúzása volt az egyetlen feladata negyed óra alatt.

A 65. percben aztán a semmiből – pontosabban egy szabadrúgás utáni beívelésből, a Fradi játékát látva az egyetlen lehetséges módon – egyenlíthettek volna a hazaiak, de Ötvös nem tudta irányítani a labdát, amely kevéssel a kapu fölé pattant róla.

Hogy taktikai okokból vagy csak a fáradtság miatt, de a Plzeň egyre kevésbé erőltette a támadásokat. Ha pedig eljutottak Dibusz kapujáig, általában nem koncentráltak eléggé ahhoz, hogy eldöntsék a meccset, pedig lehetőségük lett volna rá. Így pedig tovább lehetett reménykedni az egyenlítésben.

A 83. percben egy szögletnél pédául rég nem hallott intenzitással szólalt meg a "Mindent bele!” Akkor még nem, de a legeslegvégén, a 94. percben csak megszületett a hőn áhított hazai gól: a csereként beállt Pesics fejelte be a meccs utolsó beadását - a Fradi az első kaput eltaláló lövéséből egyenlített 1:1-re, majd a holland bíró le is fújta a meccset a középkezdés után.

A zöld-fehérekre egy hét múlva a Genk vár idegenben.