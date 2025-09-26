A hétvége bevezetéseképp nyolc futballmeccset már pénteken megnézhetünk a tévében, pályára lép a Bayern, a Benfica vagy az Újpest is.
8 focimeccs a tévében pénteken
LABDARÚGÁS
17.00 – STVR ŠPORT: FK Pohronie–Inter, II. liga
18.30 – NOVA SPORT 4: Schalke–Fürth, Bundesliga 2
18.30 – NOVA SPORT 5: Darmstadt–Dresden, Bundesliga 2
20.00 – M4 SPORT: Újpest–Nyíregyháza, NB I
20.30 – NOVA SPORT 3: Bayern–Bremen, Bundesliga
20.45 – NOVA SPORT 4: Strasbourg–Marseille, Ligue 1
21.00 – NOVA SPORT 5: Girona–Espanyol, La Liga
21.15 – ARENA SPORT 1: Benfica–Gil Vincente, portugál liga
JÉGKORONG
17.30 – SPORT 1: B. Bystrica–Slovan, TL
18.00 – JOJ ŠPORT: Poprad–Sp. Nová Ves, TL
18.00 – JOJ ŠPORT 2: Levice–Žiar n/Hr., SHL
20.15 – SPORT 1: Zürich–Davos, svájci liga
1.05 (szombat) – NOVA SPORT 1: Tampa Bay–Carolina, felk. meccs
KÉZILABDA
19.00 – STVR ŠPORT: Hlohovec–Košice, férfi NHE
20.00 – NOVA SPORT 6: Melsungen–Hamburg, német férfi liga
KOSÁRLABDA
20.00 – ARENA SPORT 2: Bayern–Jena, német férfi liga
1.30 – SPORT 2: Indiana–Las Vegas, WNBA
RÖGBI
1.00 (szombat) – SPORT 1: Virginia–Florida, NCAA
KERÉKPÁR
7.45 és 11.45 – EUROPORT 1: Országúti vb, juniorok és U23, mezőnyverseny (9.30, 14.00 – STVR ŠPORT; 9.45, 11.45 – M4 SPORT)
KÜZDŐSPORTOK
11.15 – STVR ŠPORT: Cselgáncs WT
18.00 – NOVA SPORT 2: PFL
DARTS
13.00 – SPORT 1: European Tour (19.00, SPORT 2)
TENISZ
5.00 – CANAL+2: WTA, Peking
5.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking
6.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokio
13.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Orléans
AUTÓSPORT
6.15, 7.05, 8.00 – NOVA SPORT 5: Moto3, Moto2, MotoGP, Japán Nagydíj, szabadedzések
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.