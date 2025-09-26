Sport

8 focimeccs a tévében pénteken

sport a tv-ben
Kép: TASR/AP
Orosky Tamás
Orosky Tamás

A hétvége bevezetéseképp nyolc futballmeccset már pénteken megnézhetünk a tévében, pályára lép a Bayern, a Benfica vagy az Újpest is.

LABDARÚGÁS

17.00 – STVR ŠPORT: FK Pohronie–Inter, II. liga

18.30 – NOVA SPORT 4: Schalke–Fürth, Bundesliga 2

18.30 – NOVA SPORT 5: Darmstadt–Dresden, Bundesliga 2

20.00 – M4 SPORT: Újpest–Nyíregyháza, NB I

20.30 – NOVA SPORT 3: Bayern–Bremen, Bundesliga

20.45 – NOVA SPORT 4: Strasbourg–Marseille, Ligue 1

21.00 – NOVA SPORT 5: Girona–Espanyol, La Liga

21.15 – ARENA SPORT 1: Benfica–Gil Vincente, portugál liga

JÉGKORONG

17.30 – SPORT 1: B. Bystrica–Slovan, TL

18.00 – JOJ ŠPORT: Poprad–Sp. Nová Ves, TL

18.00 – JOJ ŠPORT 2: Levice–Žiar n/Hr., SHL

20.15 – SPORT 1: Zürich–Davos, svájci liga

1.05 (szombat) – NOVA SPORT 1: Tampa Bay–Carolina, felk. meccs

KÉZILABDA

19.00 – STVR ŠPORT: Hlohovec–Košice, férfi NHE

20.00 – NOVA SPORT 6: Melsungen–Hamburg, német férfi liga

KOSÁRLABDA

20.00 – ARENA SPORT 2: Bayern–Jena, német férfi liga

1.30 – SPORT 2: Indiana–Las Vegas, WNBA

RÖGBI

1.00 (szombat) – SPORT 1: Virginia–Florida, NCAA

KERÉKPÁR

7.45 és 11.45 – EUROPORT 1: Országúti vb, juniorok és U23, mezőnyverseny (9.30, 14.00 – STVR ŠPORT; 9.45, 11.45 – M4 SPORT)

KÜZDŐSPORTOK

11.15 – STVR ŠPORT: Cselgáncs WT

18.00 – NOVA SPORT 2: PFL

DARTS

13.00 – SPORT 1: European Tour (19.00, SPORT 2)

TENISZ

5.00 – CANAL+2: WTA, Peking

5.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking

6.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokio

13.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Orléans

AUTÓSPORT

6.15, 7.05, 8.00 – NOVA SPORT 5: Moto3, Moto2, MotoGP, Japán Nagydíj, szabadedzések
 

sport a képernyőn
sport a tévében
sport a tv-ben
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?