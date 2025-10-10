62 év korkülönbség a futballpályán – a bírók között!

A csallóközaranyosiak látogattak a Dulovce otthonába, s 2:1-re kikaptak. Kétszer villant a piros lap is, de nem ezzel vonult be a bajnoki a Komáromi járás, s talán az egész ország sporttörténetébe. Olyan két sportembert küldtek bíráskodni, akik között 62 (!) esztendő volt a korkülönbség. A sípot a közel 77 éves, šrobárovái Lovász Miklós fújta, segítőjeként pedig a mindössze 15 éves, komáromi Prágay Dominik lengetett. Mindketten kapusok voltak korábban.

Furcsa lenne, ha nem fújna

Lovász Miklós legenda a térség futballjában. Az lenne a furcsa, ha nem fújná a sípot. Amikor rákérdezek az említett meccs időpontjára, nem emlékszik rá. Miért is emlékezne, hiszen hétvégenként ötnél több bajnokin bíráskodik.

„Nem volt teljesen kezdő a fiatal bírótársam, más kollégával már bemutatkozott partjelzőként. Édesapja, Prágay Tamás volt a meccsellenőr, s a fiú bátyja, a 17 éves Tamás is asszisztensként tevékenykedik a fociban

– vezet be a témába a járás játékvezetőinek korelnöke, aki 1993 óta bíráskodik. –

Jól ment az együttműködés a pályán, a futással sem volt baj, fiatal társam nem maradt le a támadásoknál, rendre beintette a szabálytalanságokat, leseket, nem követett el hibákat, mindenre reagált. Nagyon meg voltam vele elégedve.

Nem volt durva meccs; keményebb belemenések előfordultak, két sárga lap után adtam két piros lapot is, az egyiket a hazaiaknak, a másikat a vendégeknek. Az aranyosiak vezettek, de fordult a kocka, s öt perccel a vége előtt a Dulovce a győztes gólt is belőtte.”

Lovász búcsúzóul még hozzátette, amíg a Jóisten ad neki erőt, egészséget, folytatni akarja: