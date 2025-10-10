Felálltak a dulovcei mérkőzés szereplői, középen a két bíró (Fotó: FC Dulovce)
62 év korkülönbség a futballpályán – a bírók között!
Furcsaságok furcsasága történt, s talán a Guinness Rekordok könyvébe illő 90 percet látott az a 85 fizető néző, aki 2025. szeptember 14-én ott volt a komáromi területi labdarúgó-bajnokság első osztályának egyik mérkőzésén.
A csallóközaranyosiak látogattak a Dulovce otthonába, s 2:1-re kikaptak. Kétszer villant a piros lap is, de nem ezzel vonult be a bajnoki a Komáromi járás, s talán az egész ország sporttörténetébe. Olyan két sportembert küldtek bíráskodni, akik között 62 (!) esztendő volt a korkülönbség. A sípot a közel 77 éves, šrobárovái Lovász Miklós fújta, segítőjeként pedig a mindössze 15 éves, komáromi Prágay Dominik lengetett. Mindketten kapusok voltak korábban.
Furcsa lenne, ha nem fújna
Lovász Miklós legenda a térség futballjában. Az lenne a furcsa, ha nem fújná a sípot. Amikor rákérdezek az említett meccs időpontjára, nem emlékszik rá. Miért is emlékezne, hiszen hétvégenként ötnél több bajnokin bíráskodik.
„Nem volt teljesen kezdő a fiatal bírótársam, más kollégával már bemutatkozott partjelzőként. Édesapja, Prágay Tamás volt a meccsellenőr, s a fiú bátyja, a 17 éves Tamás is asszisztensként tevékenykedik a fociban
– vezet be a témába a járás játékvezetőinek korelnöke, aki 1993 óta bíráskodik. –
Jól ment az együttműködés a pályán, a futással sem volt baj, fiatal társam nem maradt le a támadásoknál, rendre beintette a szabálytalanságokat, leseket, nem követett el hibákat, mindenre reagált. Nagyon meg voltam vele elégedve.
Nem volt durva meccs; keményebb belemenések előfordultak, két sárga lap után adtam két piros lapot is, az egyiket a hazaiaknak, a másikat a vendégeknek. Az aranyosiak vezettek, de fordult a kocka, s öt perccel a vége előtt a Dulovce a győztes gólt is belőtte.”
Lovász búcsúzóul még hozzátette, amíg a Jóisten ad neki erőt, egészséget, folytatni akarja:
„Azt vallom, aki a kezdőkörből bíráskodik, az inkább ne fújjon. Ezért minden idényre alaposan felkészülök, hogy mindig a labda közelében lehessek.”
A kezdő bíró újra futballozik
Prágai Dominik elsős a komáromi ipariban, korábban a KFC korosztályos csapatában védett. Ebben az évadban tűnt fel a bírói testületben. Időközben újra elkezdett futballozni, de nem kapus, hanem mezőnyjátékos az újfalui ifiben.
„Régóta ismerem Miki bácsit, mert korábban én is fociztam. Nagyon jó játékvezetőnek tartom. Igazán tisztelem őt, és örültem, hogy vele bíráskodhattam. A bajnoki után apu csak annyit mondott: nagyon jól lengettem
– mondta érdeklődésemre a fiatal partjelző. –
Meccs közben semmi különös nem történt, minden rendben ment. Eddig közel tizenöt bajnokin működtem közre, a diákoknál már rendes játékvezető is voltam. Kapuskoromban több csontom is eltört, de most újra megpróbálok játszani, de már a mezőnyben. Ugyanakkor a bíráskodás is megy tovább. Igyekszem majd más időpontokat kérni, olyanokat, amelyek nem zavarják a futballozásomat.”
Tehát csak idő kérdése, hogy újra feltűnjön a Lovász Miklós–Prágay Dominik bírói kettős valamelyik bajnokin a Komáromi járásban.
