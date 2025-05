27 millió euróból rendezik meg a 2029-es szlovákiai hoki-vb-t

„Még a pénteki szavazás előtt egy héttel is egy 32 pontból álló listát kaptunk a teendőkről. A stadionok, az infrastruktúra minden egyes négyzetméterét átvizsgálta az IIHF. Elsősorban a Steel Arénával kapcsolatban voltak szkeptikusak. De ezt a jégcsarnokot hosszabb ideje fejlesztik a vb-től függetlenül is. Komolyabb felújításra is sor fog kerülni, amely során a pálya méreteit némileg csökkentjük a lelátói kapacitás növelése érdekében”