2017 hősei: Hosszú Katinka, Peter Sagan és a Real Madrid

Ilyen volt a 2017-es sportév.

Hosszú Katinka

Az Iron Ladyt 2017-ben sem lehetett megállítani. A magyar úszóklasszis a budapesti világbajnokságon 200 és 400 vegyesen győzött, 200 háton ezüstérmes lett, 200 pillangón pedig harmadikként csapott célba. Az összetett Világkupát ugyan most nem ő, hanem Sarah Sjöström nyerte – a Vk új szabályai ugyanis nem Katinkának kedveztek, sőt, ő egyenesen úgy vélte, ellene alkották meg őket –, ám a rövid pályás Eb-n Koppenhágában már nem korlátozhatták, hány számban áll rajthoz. Katinka pedig ahol elindult, ott nyert – 50, 100 és 200 háton is első lett, s megnyerte a 100, a 200 és a 400 vegyest is.

Peter Sagan

Tizenkét futamgyőzelem, köztük a világbajnoki cím, sorozatban harmadszor, ami korábban még senkinek nem sikerült – Peter Sagan nagyszerű évet zárt, még úgy is, hogy a Tour de France-on kizárás miatt nem volt esélye zsinórban hatodszor is megszerezni a zöld trikót. A szlovák kerekes összesen már 101 etapsikernél jár, és már 27 évesen legenda.

A Real Madrid

A királyi gárda szinte minden létező trófeát begyűjtött idén – megnyerte a spanyol bajnokságot, a Bajnokok Ligáját (amióta így hívják a sorozatot, nekik sikerült először a címvédés), a Spanyol Szuperkupát és az Európai Szuperkupát, valamint a klub-vb-t is. Ehhez jön még Cristiano Ronaldo ötödik Aranylabdája – Madridban elégedettek lehetnek 2017-tel.

Lewis Hamilton

A Mercedes brit pilótája pályafutása során negyedszer lett Forma–1-es világbajnok. Kilenc futamgyőzelmet aratott a szezonban, de diadalához emellett az is kellett, hogy rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, egyszer sem esett ki, s minden egyes alkalommal pontszerző helyen végzett! A vb-címet már két versennyel a szezon vége előtt bebiztosította.

A szlovák sízők

Hogy Veronika Velez-Zuzulová és Petra Vlhová a női műlesiklómezőny legjobbjai közé tartoznak, nem újdonság. De hittük volna, hogy Matej Falat egyszer legyőzi Felix Neureuthert? Az idei vb csapatversenyében ez is megtörtént, ezért is lettek a szlovákok (Andreas Žampával kiegészülve) ezüstérmesek, az év egyik legkellemesebb meglepetését szolgáltatva.

Fucsovics Márton

Bravúrnak már az is elég lett volna, hogy a magyar tenisz Davis-kupa-válogatott Fucsovics Márton vezetésével az év elején Pozsonyban legyőzte Szlovákiát. Csakhogy a vérszemet kapott magyar csapat ezt még fokozni is tudta, és szeptemberben Budapesten Oroszország ellen – ismét csak Fucsovics vezérletével – kiharcolta a Világcsoportba jutást!

Babos Tímea

Egy egyéni tornagyőzelem és két döntő, öt páros tornagyőzelem, két döntő, az év kicsúcsosodásaként pedig Andrea Hlaváčkovával az oldalán megnyerte a párost a WTA-vb-n – ez volt Babos Tímea idei éve. A magyar teniszezőnek voltak hullámvölgyei is (egyesben összesen 17-szer búcsúzott az első fordulóban), összességében azonban ez volt élete egyik legjobb éve.

Roger Federer

„Reneszánsz.” Ezzel a szóval jellemezte a nemzetközi sajtó Roger Federer 2017-es évét. A svájci teniszező 2006 óta nem volt ilyen sikeres, meccsei csaknem 92%-át megnyerte, diadalmaskodott az Australian Openen és Wimbledonban, összesen hét tornagyőzelmet könyvelhetett el, és 14 helyet javított a világranglistán, így most második. 36 évesen.

Magdaléna Rybáriková

A szlovák teniszező március végén a világranglista 453. helyén állt, az évet viszont a 20. helyen zárta. Rybáriková két műtét után fokozatosan élete formájába lendült, ennek megkoronázása volt négy kisebb tornagyőzelem után a wimbledoni elődöntő. A linzi tornán döntős volt, év végén részt vehetett a csuhaji „kis WTA-vb”-n is.

Baji Balázs

Magyar sprinter 2017 előtt még soha nem nyert világbajnoki érmet, a londoni atlétikai vb-n azonban Baji Balázs parádés versenyzéssel bronzérmes lett 110 méter gáton. Egy nagyszerűen felépített szezon csúcspontja volt ez, Baji – aki korábbi három világbajnokságán döntőbe sem jutott – idén háromszor is megjavította az országos csúcsot.

Michelisz Norbert

Oly közel, és mégis oly távol – sóhajthatott Michelisz a túraautó-világbajnokság idei szezonjának végén. A magyar versenyző karnyújtásnyira volt a vb-címtől, ám csapata adminisztratív hibája miatt a kínai hétvégén elért eredményeit törölték, az utolsó, katari versenyhétvégén pedig fékhiba húzta keresztül a számításait. Michelisz vb-másodikként is erkölcsi győztes lett.

A győri kézisek

A győri női kézilabdacsapat a budapesti Final Fourban ellentmondást nem tűrő védekezéssel, kiváló egyéni teljesítményekkel és elképesztő mentális erővel előbb a Buducnost Podgoricát, majd hosszabbításban a Vardar Szkopjét is legyőzte, s a klub történetében harmadszor megnyerte a Bajnokok Ligáját. A négyes döntő legértékesebb játékosa Nycke Groot lett.

Bénes László

Bénes Lászlót senki nem vádolhatja azzal, hogy bármit is ingyen kapott volna. A doborgazi származású futballista tavaly igazolt Mönchengladbachba, ahol rögtön megsérült, de szívós munkájának köszönhetően idén bemutatkozott a Bundesligában, ráadásul első gólját is megszerezte, ami három pontot ért a Hertha ellen. Most ismét sérült, de kitartását ismerve innen is fel fog állni.

Gelle Péter, Botek Ádám

A két kajakos egy Világkupa-versenyen egymás mellett evezett, Gellének akkor jutott eszébe Boteket látva, talán a közös munkában is lenne fantázia. Volt. A párkányi származású, tapasztalt Gelle és az ifjú komáromi Botek kettőse a račicei vb-n K2 1000 méteren fantasztikus finissel ezüstérmesként ért célba, a két kajakos előtt pedig immár új célként lebeg a tokiói olimpia.