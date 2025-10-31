A Dent Art Kliniknél a legmodernebb implantációs pótlások mellett számos más kezelést is kínálunk, legyen szó a fogak megőrzéséről, a mosoly szépítéséről, vagy akár a bölcsességfogak fájdalommentes eltávolításáról.
Többet nyújtunk, mint gondolnád – a győri Dent Art Klinik nem csak implantátum
Bölcsességfog-eltávolítás – teljes kényelemben, akár altatásban
A bölcsességfog sokaknál rejtve marad, ferdén nő, vagy nyomást gyakorol a többi fogra, emiatt gyakori gyulladások, fájdalmak és torlódások jelentkezhetnek. Tapasztalt szájsebészeink rutinszerűen végzik el a bölcsességfogak eltávolítását, szükség esetén altatásban is. Így a páciens stresszmentesen, fájdalommentesen esik át a beavatkozáson, miközben maximális biztonságban van.
Fogfehérítés – ragyogó eredmény, károsítás nélkül
A mosoly az egyik legerősebb benyomást keltő elemünk, nem véletlen, hogy sokan vágynak világosabb fogakra. Klinikai körülmények között végzett fogfehérítő kezeléseink gyorsak, látványosak és biztonságosak: nem károsítják a fogzománcot, nem okoznak túlérzékenységet, és a hatásuk hosszan tart.
Fogkőeltávolítás – tapasztalt dentálhigiénikusunk kezei között
A szájegészség alapja a rendszeres dentálhigiéniai kezelés. Az ultrahangos fogkőeltávolítás során szakértő dentálhigiénikus eltávolítja a lerakódott plakkot, elszíneződéseket, valamint felpolírozza a fogakat, így nemcsak tisztábbak, de esztétikusabbak is lesznek. Ez az eljárás kulcsfontosságú a fogágybetegségek megelőzésében is.
Gyökérkezelés – mikroszkópos precizitással
Egy szuvas fogat gyakran meg lehet menteni gyökérkezeléssel, ha időben cselekszünk. A Dent Art Kliniknél korszerű mikroszkópos technikával dolgozunk, a még tökéletesebb eredmény elérésének érdekében. A folyamat fájdalommentes, gyors és hosszú távon segít megőrizni a természetes fogakat.
Esztétikus fogpótlások – koronák, hidak, héjak
Nem minden esetben van szükség implantátumra, néha egy jól megtervezett korona, híd vagy héj is tökéletes megoldást jelent. Modern fogtechnikai laborokkal dolgozunk, prémium anyagokat alkalmazva. Az eredmény? Természetes megjelenés, pontos illeszkedés, tartósság, tehát olyan pótlások, amelyek nemcsak jól működnek, de esztétikailag is harmonizálnak az arc karakterével.
Láthatatlan fogszabályozás – Invisalign
A szabályos fogsor nemcsak esztétikai kérdés, befolyásolja a rágást, a beszédet és a fogak tisztíthatóságát is. Nincsenek a fogak felületére ragasztott, zavaró fém rögzítők és drótok - az Invisalign láthatatlan sínjei lehetővé teszik a diszkrét és kényelmes fogszabályozást, amely tökéletes választás felnőttek számára is. A tervezés digitális lenyomattal történik, az eredmény pedig nemcsak látványos, hanem kiszámítható is.
Miért választják szlovákiai pácienseink a Dent Art Kliniket?
1. Elérhető közelség – Győr csupán egy órányira
Győr földrajzi elhelyezkedése különösen előnyös a Szlovákiából érkező páciensek számára: a rendelő kényelmesen, akár egyórás autóúttal elérhető több határ menti régióból is. Nincs szükség hosszadalmas utazásra vagy többnapos logisztikára, a magas színvonalú fogászati ellátás közvetlenül, gyorsan és zökkenőmentesen elérhető.
2. Ár-érték arány, amire érdemes figyelni – euróban gondolkodva is
A Dent Art Klinik nemzetközi szintű szakmai háttere és felszereltsége mellett kiegyensúlyozott, átlátható árképzéssel dolgozik. Az euró–forint árfolyam különbsége miatt ez különösen kedvező lehet azok számára, akik külföldről érkeznek. A kezelések árát mindig személyre szabott konzultáció előzi meg, rejtett költségek nélkül, így a döntés anyagilag is tudatosan meghozható.
3. Szálláslehetőség – kényelmes pihenés a Tia Mariában
Többnapos kezelések vagy altatásos beavatkozás esetén praktikus, ha a páciensek helyben tudnak megszállni. A Tia Maria nyugodt, kulturált környezetben kínál szálláslehetőséget a rendelő közvetlen szomszédságában. Ez nemcsak kényelmes, de biztonságot is ad a lábadozás vagy kontrollvizsgálatok idejére. A célunk nem csupán a fogak kezelése, hanem az, hogy minden páciensünk valódi biztonságban és megbecsülve érezze magát.
Ha Ön is szeretné megelőzni a problémákat, vagy régóta halogatott egy kezelést, ne várjon tovább. Foglaljon időpontot személyes konzultációra, ahol szakértő csapatunk segít megtalálni az Önnek legjobb megoldást.
📍 Győr, Dent Art Klinika
📞 +36 70 771 2211
