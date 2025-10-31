Többet nyújtunk, mint gondolnád – a győri Dent Art Klinik nem csak implantátum

Miért választják szlovákiai pácienseink a Dent Art Kliniket?

1. Elérhető közelség – Győr csupán egy órányira

Győr földrajzi elhelyezkedése különösen előnyös a Szlovákiából érkező páciensek számára: a rendelő kényelmesen, akár egyórás autóúttal elérhető több határ menti régióból is. Nincs szükség hosszadalmas utazásra vagy többnapos logisztikára, a magas színvonalú fogászati ellátás közvetlenül, gyorsan és zökkenőmentesen elérhető.

2. Ár-érték arány, amire érdemes figyelni – euróban gondolkodva is

A Dent Art Klinik nemzetközi szintű szakmai háttere és felszereltsége mellett kiegyensúlyozott, átlátható árképzéssel dolgozik. Az euró–forint árfolyam különbsége miatt ez különösen kedvező lehet azok számára, akik külföldről érkeznek. A kezelések árát mindig személyre szabott konzultáció előzi meg, rejtett költségek nélkül, így a döntés anyagilag is tudatosan meghozható.

3. Szálláslehetőség – kényelmes pihenés a Tia Mariában

Többnapos kezelések vagy altatásos beavatkozás esetén praktikus, ha a páciensek helyben tudnak megszállni. A Tia Maria nyugodt, kulturált környezetben kínál szálláslehetőséget a rendelő közvetlen szomszédságában. Ez nemcsak kényelmes, de biztonságot is ad a lábadozás vagy kontrollvizsgálatok idejére. A célunk nem csupán a fogak kezelése, hanem az, hogy minden páciensünk valódi biztonságban és megbecsülve érezze magát.

Ha Ön is szeretné megelőzni a problémákat, vagy régóta halogatott egy kezelést, ne várjon tovább. Foglaljon időpontot személyes konzultációra, ahol szakértő csapatunk segít megtalálni az Önnek legjobb megoldást.



📍 Győr, Dent Art Klinika

🌐 dentartklinik.hu

📞 +36 70 771 2211