Régiónkban gyorsabban drágulnak a lakások

A lakóingatlanok árának a legnagyobb éves növekedését Csehországban mérték, ahol egy év alatt több mint 12 százalékkal ugrottak meg az árak. Több mint 10 százalékos volt a drágulás azonban Magyarországon is, Szlovákiában pedig 7,3 százalék. Németországban és Franciaországban ezzel szemben nem egész 4 százalékos drágulást mértek, Olaszországban pedig csaknem 1 százalékkal csökkent a lakóingatlanok ára.

Régiónkban dinamikusabb gazdasági növekedésnek lehetünk tanúi. Látványosan nőtt a foglalkoztatottság és a bérek, ráadásul továbbra is viszonylag olcsón lehet hitelhez jutni, így nem csoda, hogy a lakóingatlanok iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, ami az árakon is meglátszik