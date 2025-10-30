Régió

Zsúfolt parkolók már a mai temetőlátogatáskor

Deáki temető
A szerző felvétele

A deáki temető, háttérben a plébániatemplom 

Száz Ildikó
Száz Ildikó
Érsekújvár/Vágsellye

Már csütörtök délelőtt megtelt a Szent József köztemető hátsó bejáratához közeli parkoló, és a főút mentén is hosszú sorokban parkoltak az autók. Hasonló volt a helyzet Vágsellyén a köztemetőnél. 

A helyi rendőrség fokozott járőrszolgálatot lát el az ünnepi időszakban, különösen a temetők környékén. Akik a sírok rendbehozatalát az utolsó napokra hagyják, magasabb árakkal találkozhatnak. A temetőkertek bejáratainál ugyanis drágábban kínálják a virágokat és koszorúkat, mint a piacokon.

  • Krizantém (kis cserép): piacon 5–6 euró, temetőnél 9 euró körül
  • Koszorúk: piacon 18–25 euró, temetőnél hasonló méret 39 euró

A tapasztalatok szerint azok jártak jól, akik már korábban beszerezték a sírdíszeket és virágokat, vagy megrendelték azokat. 

Temetők nyitvatartása Mindenszentek idején

Érsekújvár – Szent József köztemető

  • Október 31-ig: 7:00–20:00
  • A régi kapu 19 órakor zár
  • November 16-tól: 7:00–17:00, a régi kapu 16 órakor zár

Vágsellye köztemető

  • Október 30.: 8:00–18:00
  • Október 31.–november 2.: 8:00–22:00
  • November 3-tól: 7:00–18:00

Tornóc

  • Téli időszámítás szerint: 7:00–18:00

Deáki

  • Hasonló nyitvatartási rend várható, a látogatók számára javasolt a reggeli vagy kora délutáni órákban érkezni.

Hamisítatlan őszi időjárás várható, érdemes kellő időt szánni a temetőlátogatásra, a közös emlékezésre.

