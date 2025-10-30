A deáki temető, háttérben a plébániatemplom
Zsúfolt parkolók már a mai temetőlátogatáskor
Már csütörtök délelőtt megtelt a Szent József köztemető hátsó bejáratához közeli parkoló, és a főút mentén is hosszú sorokban parkoltak az autók. Hasonló volt a helyzet Vágsellyén a köztemetőnél.
A helyi rendőrség fokozott járőrszolgálatot lát el az ünnepi időszakban, különösen a temetők környékén. Akik a sírok rendbehozatalát az utolsó napokra hagyják, magasabb árakkal találkozhatnak. A temetőkertek bejáratainál ugyanis drágábban kínálják a virágokat és koszorúkat, mint a piacokon.
- Krizantém (kis cserép): piacon 5–6 euró, temetőnél 9 euró körül
- Koszorúk: piacon 18–25 euró, temetőnél hasonló méret 39 euró
A tapasztalatok szerint azok jártak jól, akik már korábban beszerezték a sírdíszeket és virágokat, vagy megrendelték azokat.
Temetők nyitvatartása Mindenszentek idején
Érsekújvár – Szent József köztemető
- Október 31-ig: 7:00–20:00
- A régi kapu 19 órakor zár
- November 16-tól: 7:00–17:00, a régi kapu 16 órakor zár
Vágsellye köztemető
- Október 30.: 8:00–18:00
- Október 31.–november 2.: 8:00–22:00
- November 3-tól: 7:00–18:00
Tornóc
- Téli időszámítás szerint: 7:00–18:00
Deáki
- Hasonló nyitvatartási rend várható, a látogatók számára javasolt a reggeli vagy kora délutáni órákban érkezni.
Hamisítatlan őszi időjárás várható, érdemes kellő időt szánni a temetőlátogatásra, a közös emlékezésre.
