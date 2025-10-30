Zsúfolt parkolók már a mai temetőlátogatáskor

A helyi rendőrség fokozott járőrszolgálatot lát el az ünnepi időszakban, különösen a temetők környékén. Akik a sírok rendbehozatalát az utolsó napokra hagyják, magasabb árakkal találkozhatnak. A temetőkertek bejáratainál ugyanis drágábban kínálják a virágokat és koszorúkat, mint a piacokon.

Krizantém (kis cserép): piacon 5–6 euró, temetőnél 9 euró körül

Koszorúk: piacon 18–25 euró, temetőnél hasonló méret 39 euró

A tapasztalatok szerint azok jártak jól, akik már korábban beszerezték a sírdíszeket és virágokat, vagy megrendelték azokat.

Temetők nyitvatartása Mindenszentek idején

Érsekújvár – Szent József köztemető

Október 31-ig: 7:00–20:00

A régi kapu 19 órakor zár

November 16-tól: 7:00–17:00, a régi kapu 16 órakor zár

Vágsellye köztemető

Október 30.: 8:00–18:00

Október 31.–november 2.: 8:00–22:00

November 3-tól: 7:00–18:00

Tornóc

Téli időszámítás szerint: 7:00–18:00

Deáki

Hasonló nyitvatartási rend várható, a látogatók számára javasolt a reggeli vagy kora délutáni órákban érkezni.

Hamisítatlan őszi időjárás várható, érdemes kellő időt szánni a temetőlátogatásra, a közös emlékezésre.