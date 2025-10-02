ZMOS: Nemcsak októberben, az idősek hónapjában kell tisztelni az időseket

„A szövetség mély tiszteletét és háláját fejezi ki minden idős embernek az élete során végzett munkájáért, az átadott tapasztalataikért, a bölcsességükért és az értékekért, amelyekkel a családjukat és az egész társadalmat gazdagítják” – mondta Božik.

Hozzátette, hogy az önkormányzatok rendezvényekkel, kulturális, társadalmi és közösségi megmozdulásokkal hívják fel a figyelmet erre a „jelentős időszakra”, amely az idősekről szól. Ezekkel a rendezvényekkel szeretnék kifejezni elismerésüket, és felhívni a figyelmet arra, hogy az idősek kiemelten fontosak minden közösség életében. A ZMOS köszönetet mondott minden önkormányzatnak, kulturális intézménynek, iskolának, és az önkéntesnek, akik részt vesznek az időseknek szóló programok szervezésében.