Zeneovit nyitnak az érsekújvári Csemadok-székházban

A Csemadok helyi szervezetének tagjaiban ötletként felmerült, hogy hétfőnként 16.30 órától Ringató foglalkozásokra kerüljön sor Danczi Mónika vezetésével a Czuczor Gergely Alapiskolában, így a kicsit nagyobbacska gyerekeket addig a szülők elvihetnék a Csemadok-székházban zajló zeneoviba.

Elsősorban az óvodáskorú gyermekeket érintik a zenés-játékos foglalkozások 3-tól 6 éves korig, Molnár Kriszta zenetanár, óvodapedagógus vezetésével. A foglalkozás ingyenes, és azokat a kicsiket várják, akik szeretnek énekelni, sokat mozogni és különféle hangszereket kipróbálni.

„Ennél is több élményben lesz részük a jelentkezőknek, kecske vagy nyuszi bőrébe bújhatnak, szőlőt csenhetnek, és teszik mindezt élőzene – hegedű, furulya, gitár, lófejes hegedű, steel drum és csörgőbörgők kíséretében” – ígéri Molnár Kriszta.

A találkozással, beíratkozással és ismerkedéssel egybekötött első alkalom október 6-án lesz a Csemadok-székházban, a Petőfi utca 6-os szám alatt.

A foglalkozásokon a szülői jelenlét nem szükséges, így a gyerekek még önfeledtebben szórakozhatnak együtt a kortársaikkal.