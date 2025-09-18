Régió

Zeneovit nyitnak az érsekújvári Csemadok-székházban

Érsekújvár
A szerző felvétele
Száz Ildikó
Száz Ildikó
Érsekújvár |

„Újabb ötlettel szólítjuk meg idén ősszel a magyar családokat” – tájékoztatott a napokban Danczi József, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének elnöke. Gyermek néptáncoktatásuk már sikeresem működik, most a kisebbeket szeretnék behívni a székházba.

A Csemadok helyi szervezetének tagjaiban ötletként felmerült, hogy hétfőnként 16.30 órától Ringató foglalkozásokra kerüljön sor Danczi Mónika vezetésével a Czuczor Gergely Alapiskolában, így a kicsit nagyobbacska gyerekeket addig a szülők elvihetnék a Csemadok-székházban zajló zeneoviba. 

Elsősorban az óvodáskorú gyermekeket érintik a zenés-játékos foglalkozások 3-tól 6 éves korig, Molnár Kriszta zenetanár, óvodapedagógus vezetésével. A foglalkozás ingyenes, és azokat a kicsiket várják, akik szeretnek énekelni, sokat mozogni és különféle hangszereket kipróbálni.

 „Ennél is több élményben lesz részük a jelentkezőknek, kecske vagy nyuszi bőrébe bújhatnak, szőlőt csenhetnek, és teszik mindezt élőzene – hegedű, furulya, gitár, lófejes hegedű, steel drum és csörgőbörgők kíséretében” – ígéri Molnár Kriszta.

A találkozással, beíratkozással és ismerkedéssel egybekötött első alkalom október 6-án lesz a Csemadok-székházban, a Petőfi utca 6-os szám alatt. 

A foglalkozásokon a szülői jelenlét nem szükséges, így a gyerekek még önfeledtebben szórakozhatnak együtt a kortársaikkal. 

zeneoktatás
Csemadok-székház Érsekújvár
Danczi József
Ringató
ringató foglalkozás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?