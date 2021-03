Zárva az óvodák Szímőn és Kamocsán

Érsekújvár | Az érsekújvári járásbeli Szímőn még ezen a héten is zárva lesz mindkét óvoda, az egyik intézmény alkalmazottja korábban koronavírus fertőzött lett. Kamocsán csak három gyereket jelentettek be a szülők erre a hétre, ezért az óvoda itt is zárva lesz.