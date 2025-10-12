Régió

Zárlat okozhatta a tüzet, rendőrök mentették ki a házaspárt és kutyájukat a lángoló házból (VIDEÓ)

Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A szomszédos ház lakóit is evakuálták.

Péntekről szombatra virradó éjszaka, röviddel egy óra után riasztották a rendőröket egy iglói (Spišská Nová Ves) családi házhoz, ahol tűz ütött ki.

A járőrök kiérkezésekor az égő házban két ember tartózkodott, akiket a rendőrök a veszély ellenére sikeresen kimenekítettek, miközben a tetőről már hullottak a cserepek.

A házban egy kutya is volt, akit az egyik rendőr visszatérve a lángoló épületbe szintén kimentett.

A tűz közvetlen közelében álló másik házra is átterjedhetett volna a tűz, ezért a rendőrök a tűzoltási munkálatok idejére lezárták a területet, és a szomszédos ingatlan lakóit is evakuálták.

A tűz keletkezésének okát vizsgáló szakértő idegenkezűséget kizárt, és az elsődleges megállapítások szerint az esetet elektromos zárlat okozhatta.

