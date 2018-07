Vizsgálja a rendőrség a D1-esen történt balesetet - a motoros lelépett a helyszínről

Pozsony | Az autópálya-rendőrség vizsgálja annak a közúti balesetnek a körülményeit, amely során a D1-es autópályán egy személyautóval ütközött egy motoros.

A baleset kedd délután történt, az autópálya Pozsonyból Nagyszombat felé vezető szakaszának 22. kilométerénél. Erről Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatott.

Eddig tisztázatlan okból egy Suzuki R100-as típusú motorkerékpár egy Renault Master márkájú személyautó hátuljába ütközött. „A motoros közvetlenül a baleset után nem maradt a baleset helyszínén, és a kiküldött egységek érkezésekor sem volt ott” – közölte Szeiff. A motorost, aki az ütközés miatt a szántóföldre repült, a pozsonyi és a szenci tűzoltók is keresték, kinológus segítségét is igénybe véve. A Belügyminisztérium egyik helikoptere is a helyszínre érkezett.



A közúti baleset során senki sem sérült meg. Az autón keletkezett kárt 500 euróra becsülik. „A baleset okait és körülményeit jelenleg még vizsgálják” – tette hozzá Szeiff.