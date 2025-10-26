Régió

Visszatérnek a szürke felhők – néhol a zápor, eső sem kizárt

Térképen mutatjuk, hol és mire számíthatunk.

Vasárnap többnyire borult, helyenként erősen felhős idő várható, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet.

Elszórtan, főként Zsolna megyében több helyen is előfordulhat zápor vagy eső, a magasabban fekvő területeken – mintegy 1300 méter felett – havazásra is számítani lehet.

A nappali hőmérséklet 10 és 15 Celsius-fok között alakul, míg Zsolna megyében, a Felsőgarammente térségében és a Szepességben a hőmérséklet helyenként mindössze 8 fok körül marad. A hegyekben, 1500 méteres magasságban körülbelül 1 fok várható.

A délnyugati, nyugati szél többnyire mérsékelt (10–30 km/órás) lesz, kezdetben néhol gyenge légmozgással. Az esti órákra azonban a hegyvidékek felett viharossá, helyenként orkánerejűvé fokozódhat a szél.

