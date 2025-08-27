Régió

Visszatér a kánikula, de nem mindenhol lesz zavartalan

időjárás meleg
TASR/AP-felvétel
tasr
TASR

Nyugat-Szlovákia több járásában csütörtökön délután elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben a szél miatt. Egyes területekre a forróság miatt adtak ki figyelmeztetést – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A szél miatt csütörtökön 12 órától lesz érvényben a figyelmeztetés a Pozsonyi, a Malackai, a Miavai, a Pöstyéni, a Szenicei és a Szakolcai járásban. Ezeken a területeken 65–70 kilométer/órás erősségű szél várható.

9 órától Zsolna megye nagy részén, valamint a Poprádi, a Breznóbányai és a Besztercebányai járásban lép érvénybe a figyelmeztetés. A meteorológiai előrejelzés szerint a szél sebessége elérheti a 85 kilométer/órát.

Csütörtökre a kánikula miatt is figyelmeztetést adott ki a SHMÚ. 14 órától Nitra megye nagy részén, valamint a Nagykürtösi, a Korponai, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban kell forróságra számítani. Ezeken a területeken 34 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. 

SHMÚ
Kép: SHMÚ
időjárás
SHMÚ
