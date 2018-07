Visszakérnék az emberek a befizetett parkolási díjat az EEI-től

Kassa | A városi önkormányzat két képviselője után most Román Frčo ügyvéd is visszakérné az eddig befizetett parkolási díjat a városi parkolást üzemeltető EEI vállalattól. A közel négyszáz eurós összeget azért követeli vissza, mert szerinte a vállalat jogtalanul szedte be a díjat.

Frčo az egyik kassai napilapnak elpanaszolta, az EEI általános szerződési feltételeiben arra kötelezte magát, hogy parkolóhelyeket alakít ki a város kijelölt zónáiban. „Ahogy arra már a Pavol Jozef Šafárik Egyetem jogi kara is rámutatott, a cég és a város közt megkötött szerződés nem érvényes. Ebből kifolyólag a cég nem nyújthatott parkolási szolgáltatásokat, mivel nem volt rá jogosult. Ha az EEI nem hajlandó visszatéríteni a befizetett összeget, a bíróságra viszem az ügyet, ugyanis csak ők dönthetik el, hogy kassai lakosként van-e jogom a visszatérítés igénylésére” – magyarázta az ügyvéd. Hozzátette, a pénz visszafizetésének határidejét tíz napban határozta meg. Mivel hetekkel ezelőtt egy másik kassai ügyvédnek sikerült pert nyernie az EEI-vel szemben, Frčo azt ajánlja a lakosoknak, a hasonló problémák elkerülése végett őrizzék meg a számlákat a befizetett parkolási díjról, és arra figyelmezteti őket, hogy a díj visszafizetését csak a parkolási díj befizetését követő két évig igényelhetik vissza. Valószínűleg senki sem lepődik meg azon, hogy az EEI megtagadja a visszafizetést. Azt állítják, a várossal kötött szerződés továbbra is érvényes, és mivel a szerződés érvényességéről még nem született bírósági határozat, a parkolási díj beszedése szerintük jogszerű. (KD, Németi)