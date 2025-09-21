Villám csapott egy új építésű házba, kigyulladt az épület

Villám csapott egy új építésű családi házba a námesztói (Námesztói) járásbeli Hrustin (Hruštín) településen – tájékoztatott Facebook-oldalán a Zsolnai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).

A helyszínre a námesztói parancsnokság küldött ki hivatásos tűzoltókat.

„Kiérkezésük után kollégáink megállapították, hogy egy téglaépítésű, kétszintes új épületről van szó, amelynek alapterülete körülbelül száz négyzetméter. A tűz megrongálta a tetőfedést és az elektromos hálózatot” – áll a közleményben.

Kiemelték, hogy az egység az ablak betörésével jutott be az épületbe. A ház belsejében egy gázpalackot találtak, szerencsére azonban nem robbant fel.

„Az előzetes becslések szerint a tűzeset után a tulajdonosnak 500 eurós anyagi kára keletkezett” – tették hozzá a tűzoltók.