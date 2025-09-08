Régió

Vihar- és árvízveszély: Több járásban is elsőfokú riasztás van érvényben

Fotó: pixabay
Az ország egyes részein figyelmeztetések vannak érvényben viharok és árvízveszély miatt is – tájékoztat honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Elsőfokú viharriasztás van érvényben 23.00-ig egész Besztercebánya, Kassa, Eperjes és Zsolna megye területén, valamint az Illavai, Vágbesztercei , Privigyei és Púhói járásban.

A meteorológusok szerint a viharokat heves esőzés kísérheti, 30 perc alatt 20–30 milliméternyi eső is eshet, valamint 65–85 kilométer/óra erősségű szélre és jégesőre kell számítani.

„Ebben az évszakban, ezeken a területeken megszokott az ilyen időjárás, de kisebb károk keletkezhetnek. A viharok veszélyt is jelenthetnek az emberek egészségére” – figyelmeztet az intézet.

Kép: SHMÚ

A viharriasztásokon kívül elsőfokú árvízvédelmi figyelmeztetést is kiadtak a Kassa-vidéki, Gölnicbányai, Eperjesi, Bártfai, Vízközi, Sztropkói, Mezőlaborci, Homonnai, Szinnai, Liptószentmiklósi és Námesztói járásra.

„A folyamatos esőzés miatt vízszint-emelkedésre kell számítani, a folyók akár ki is léphetnek a medrükből” – nyilatkozta az Intézet.

Kép: SHMÚ
