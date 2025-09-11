VIDEÓ: Újabb településen ólálkodott egy veszélyes medve

A helyi önkormányzat óvatosságra inti a lakosokat, és azt javasolja, ne tegyenek ki szemetet a házuk elé, és a kutyáikat se hagyják szabadon.
A Magas-Tátra lábánál fekvő Kakaslomnic (Veľká Lomnica) községben kedd este medvét látták közvetlenül a családi házak között járkálni. A vadállatot ábrázoló videó futótűzként terjedt a közösségi hálón – olvasható a falu hivatalos Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.
Az önkormányzat szerint az incidens a Severná utcában történt. A helyzetről értesítették a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) beavatkozási csapatát, valamint a Késmárki Járási Hivatalt, akik közösen figyelemmel kísérik a medve további mozgását.
A falu vezetősége azt kéri a lakosoktól, hogy ne tegyenek ki szemetet közvetlenül a házuk elé, és ha tehetik, csakis pórázon sétáltassák a kutyáikat, illetve ha úgy döntenek, kimennek a szabadba, kizárólag a kijelölt, biztonságos útvonalakat válasszák, és kerüljék az erdőket.
