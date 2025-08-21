Régió

VIDEÓ: Tolvajokat fogtak Dunaszerdahelyen, miután kétszer is visszatértek lopni

Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
Két fordulóban fosztották ki az épületet.

Szerda hajnalban három férfit tartóztattak le Dunaszerdahelyen, miután kerékpárokat, sportcipőket és sportruházatot loptak egy helyi többfunkciós épületből. A riasztó jelzése után perceken belül kiérkező rendőrök megerősítették a behatolást, és nem sokkal később elfogták a tolvajokat.

A gyanúsítottak először egy konténer zárját feszítették fel, ahonnan két biciklit vittek el, majd később visszatértek egy harmadik társukkal, és további három kerékpárt, valamint sportszereket tulajdonítottak el. A zsákmánnyal azonban már nem jutottak messzire: a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket.

Az egyik, 33 éves gyanúsítottra akár két év börtön várhat, míg két társa – egy 35 és egy 45 éves férfi – súlyosabb büntetésre számíthat, mivel korábban már jogerősen elítélték őket vagyon elleni bűncselekmények miatt.

videó
lopás
