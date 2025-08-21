VIDEÓ: Tolvajokat fogtak Dunaszerdahelyen, miután kétszer is visszatértek lopni

Szerda hajnalban három férfit tartóztattak le Dunaszerdahelyen, miután kerékpárokat, sportcipőket és sportruházatot loptak egy helyi többfunkciós épületből. A riasztó jelzése után perceken belül kiérkező rendőrök megerősítették a behatolást, és nem sokkal később elfogták a tolvajokat.

A gyanúsítottak először egy konténer zárját feszítették fel, ahonnan két biciklit vittek el, majd később visszatértek egy harmadik társukkal, és további három kerékpárt, valamint sportszereket tulajdonítottak el. A zsákmánnyal azonban már nem jutottak messzire: a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket.

Az egyik, 33 éves gyanúsítottra akár két év börtön várhat, míg két társa – egy 35 és egy 45 éves férfi – súlyosabb büntetésre számíthat, mivel korábban már jogerősen elítélték őket vagyon elleni bűncselekmények miatt.