VIDEÓ: Kutyasétáltatás közben eltűnt nőt keres a rendőrség

Pozsony | Szombat reggel 8 óra körül többen is jelezték a rendőröknek, hogy Pozsony Dévényújfalu (Devínska Nová Ves) városrészében mintegy tucatnyi kutya felügyelet nélkül kószál.

Mint kiderült, a kutyák a Dévényi-tó egyik szigetén rekedtek. A kutyákat a tűzoltók gumicsónakokkal szállították partra, a mentési akcióban a Sloboda zvierat önkéntesei is részt vettek. A kutyákon nyakörv is volt, több fajtiszta is akadt köztük, ezért elkezdték keresni a gazdájukat. A közelben találtak egy női táskát, egy pénztárcát, egy mobiltelefont és néhány pórázt.

A szemtanúk beszámolójából kiderült, hogy a kutyákat egy pozsonyi nő sétáltatta, aki gyakran vigyáz azoknak a gazdiknak a kedvenceire, akik elutaznak. Később megtalálták a nő közelben parkoló autóját is. Összesen 17 kutyát sétáltatott, az állatok gazdáját a beléjük ültetett chip alapján azonosították be.

A kutyák után keresési akció indult az eltűnt nő felkutatására is, melyet aztán az esti órákban a sűrű köd miatt félbeszakítottak.

A rendőrség ma a lakosság segítségét kérte a nő megtalálásához, akinek a személyazonosságát is nyilvánosságra hozták. A 45 éves Miroslava Sojákováról van szó, állandó lakhelye: Jaseňová 1, Pozsony.

A rendőrség tájékoztatása szerint a nőt utoljára pénteken, január 5-én, 17.30 körül látták Pozsonyban, az Úprkova utcában. Ezt követően még este 20.30 körül ismeretlen helyről küldött egy SMS-t. Ezután azonban már nem adott hírt magáról, és jelenlegi tartózkodási helye sem ismert.

Miroslava Sojáková 174 cm magas, karcsú testalkatú. Őszes, vállig érő haja és szürkészöld szeme van. Amikor utoljára látták, szürke nadrágot, szürke szvettert, zöld mellényt és trekking cipőt viselt.

Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személyről, jelentkezzen személyesen a Pozsony-óvárosi rendőrkapitányságon (Obvodné oddelenie Policajného zboru Staré Mesto - západ, Bratislava 1), illetve a 158-as, vagy a 09610/31805-os telefonszámon. (noviny.sk, TASR)