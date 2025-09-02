Régió

VIDEÓ: Kiutasítottak az országból egy grúz férfit, aki ittas vezetés miatt próbálta megvesztegetni a rendőröket

Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Készpénzzel próbálta megvesztegetni az egyenruhásokat, sikertelenül. 

Kiutasították Szlovákiából azt a grúz állampolgárságú férfit, akit augusztus 28-án ittas vezetésen értek tetten a pozsonyi rendőrök – tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón.

A 43 éves férfi autóján sérült volt a hátsó lámpa, miközben indokolatlanul kanyargott az úton, ami felkeltette a járőrök figyelmét. 

Az igazoltatás során elvégzett alkoholszonda 1,98 ezrelékes véralkoholszintet mutatott ki nála.

A rendőrség hozzátette, hogy a férfi az intézkedés közben készpénzzel próbálta megvesztegetni az egyenruhásokat, sikertelenül. A sofőrt előállították.

A bíróság ítélete értelmében a férfit kiutasították Szlovákiából.

