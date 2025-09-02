Készpénzzel próbálta megvesztegetni az egyenruhásokat, sikertelenül.
VIDEÓ: Kiutasítottak az országból egy grúz férfit, aki ittas vezetés miatt próbálta megvesztegetni a rendőröket
Kiutasították Szlovákiából azt a grúz állampolgárságú férfit, akit augusztus 28-án ittas vezetésen értek tetten a pozsonyi rendőrök – tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón.
A 43 éves férfi autóján sérült volt a hátsó lámpa, miközben indokolatlanul kanyargott az úton, ami felkeltette a járőrök figyelmét.
Az igazoltatás során elvégzett alkoholszonda 1,98 ezrelékes véralkoholszintet mutatott ki nála.
A rendőrség hozzátette, hogy a férfi az intézkedés közben készpénzzel próbálta megvesztegetni az egyenruhásokat, sikertelenül. A sofőrt előállították.
A bíróság ítélete értelmében a férfit kiutasították Szlovákiából.
