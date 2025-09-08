A járókelők ébersége akadályozta meg a tragédiát.
VIDEÓ: Elfogták a férfit, aki késsel támadt egy emberre Kassán
A kassai rendőrség súlyos testi sértés bűntette miatt indított nyomozást, miután az elmúlt napokban egy férfit késsel támadtak meg a városban.
A gyanúsítottat röviddel a támadást követően sikerült azonosítani és elfogni.
„A járókelők éberségének és a rendőri egységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megelőzni a még súlyosabb következményeket”
– áll a rendőrség rövid közleményében.
