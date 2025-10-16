Régió

Vezessenek óvatosan a „három hidak mögötti” városrészben Érsekújvárott!

Érsekújvár
A szerző illusztrációs felvétele

Várhatóan e hét végére fejezik be a munkálatokat

Száz Ildikó
Érsekújvár |

Felújítási munkálatok zajlanak a járási székhelyen október 15-től az úgynevezett három hidak mögötti városrészben. 

Az Érsekújvári Regionális Útkezelőség tájékoztatása szerint, melyet az önkormányzat hivatalos honlapján is közzétettek, a munkálatok a Nagysurányi és a Kollár utcai kereszteződéstől egészen a Nagysurányi és Gyetvai utca kereszteződéséig veszik igénybe a gépkocsivezetők türelmét. 

Ideiglenes forgalomkorlátozással kell számolniuk az érintett városrészbe érkezőknek, ahol több cég is működik. A forgalmat a város központja felől Nagysurány irányába a Kollár és a Bezruč utcák felé terelik ezekben a napokban. Bánkeszi irányából az egykori tejüzemnél a három hidak irányába lehet majd zavartalanul közlekedni, de csak egy sávban. 

Az útkezelőség arra kéri a gépjárművezetőket, hogy közlekedjenek körültekintően és vértezzék fel magukat kellő türelemmel. 

A régi útburkolat lemaratását és az új burkolat öntését várhatóan e hét végéig fejezik be. 

Az útfelújítási munkálatokat a többi közeli útszakaszon várhatóan csak a jövő évben folytatják. 



 

Az Érsekújvári Városi Hivatal önkormányzati honlapján közzétett térkép a felújításra váró útszakaszról a három hidak mögötti városrészben

