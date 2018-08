Vesztegelnek a hajók a Duna alacsony vízszintje miatt

Komárom/Pozsony | A hőség és a csapadékhiány miatt rendkívül alacsony a Duna vízállása, ami a teherhajókon kívül a kirándulóhajóknak is gondot okoz. A nagyobb turistahajók Budapesten vagy Bécsben vesztegelnek, Pozsonyba autóbuszokkal szállítják a kirándulókat. Ezt az információt a Bratislava Tourist Board (BTB) szervezet erősítette meg a TASR hírügynökségnek.

A mélyebb merülésű hajók a BTB tájékoztatása szerint nagyjából augusztus kezdetétől jelentős gondokkal küzdenek a Bécs-Budapest szakaszon, mivel a Duna az alacsony vízállás miatt nem hajózható. „Információink szerint a kirándulóhajók esetében a kapitány dönti el a hajótest merülése alapján, hogy hajózható-e a Duna. Nem megfelelő a Hainburg melletti szakasz (Bécs és Pozsony között), illetve a Bős alatti (Budapest irányában és vissza)” – áll a BTB közleményében.

A szervezet értékelése szerint a Duna alsó folyásán már nagyon rossz a helyzet, a hajók erre már szinte egyáltalán nem járnak. A nagyobb turistahajók Budapesten vagy Bécsben vesztegelnek, Pozsonyba autóbuszokkal szállítják a kirándulókat. Gondot okoz azonban az autóbuszok korlátozott kapacitása és az Európán kívüli turisták esetében a származási országba induló repülőgépjárathoz igazított menetrend betartása. Problémát jelent annak megoldása is, hogy elszállásolják az autóbusszal Pozsonyba érkező vendégeket. „Előfordul, hogy egyik napról a másikra 180 vendéget kell elszállásolni, optimális esetben négy- és ötcsillagos szállodákban, a szállodák kapacitása azonban korlátozott, nincs elég szabad hely” – folytatódik a közlemény. Hasonló a helyzet az éttermekben is. A pozsonyi utazási irodáknak ezen kívül meg kell oldaniuk a turisták és a csomagok repülőtérre szállítását is.

Az alacsony vízállás a Szlovák Hajózási és Kikötővállalatnak is gondot okoz. „Július 15-től nem közlekedik a Meteor gyorshajó Pozsony és Bécs között” – pontosította a BTB. A mélyebb merülésű kirándulóhajók augusztus kezdete óta csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudnak kikötni Pozsonyban az alacsony vízállás miatt. A Pozsonyban is megálló hajókon utazók száma egy turistaszezonban mintegy 600 000 fő.

A Közlekedési Hivatal szóvivője szerdán (8.15.) arról tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy a Duna szlovákiai szakaszán, illetve a Magyarországgal és Ausztriával közös határszakaszokon egyelőre nincs korlátozva a hajóközlekedés. A pozsonyi és a komáromi (Komárno) kikötőben viszont jelenleg több hajó is állomásozik arra várva, hogy javuljanak a hajózási körülmények a Duna magyarországi szakaszán. A Duna alacsony vízállása elsősorban Magyarországon, Szerbiában és Németországban okoz gondot, főleg a teherhajóknak.