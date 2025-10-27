Vastapssal búcsúzott a közönség a színpadon felravatalozott Dráfi Mátyástól (GALÉRIA és VIDEÓ)

Délelőtt 11 órától két órán keresztül fokozatosan telt meg a Jókai Színház nézőtere a gyászoló közönséggel. A 83 évesen elhunyt Dráfi Mátyás fedetlen koporsója a színpad közepén állt, amelyet virágok és koszorúk fogtak közre, valamint a komáromi társulat két-két színésze, folyamatos váltásban. A hozzátartozóknak a színpad szélén nyilváníthattak részvétet a gyászolók.

A búcsúztatás részeként Kiss Szilvia és Boráros Imre színművészek egy-egy verset szavaltak el, valamint a Jókai Színház társulata közösen előadtak egy dalt az akkor mát lezárt koporsónál.

A felszólalók közül először Szabó Viktor társulatvezető lépett a színpadra, aki Dráfi Mátyás életét felidézvén gyászbeszédében elmondta, az elhunyt „a belső hangra hallgatott, amikor elhatározta, itthon lesz színész“. Idézte is őt:

„A Jóisten ide helyezett, ezt és így kell csinálnom. Mert amit felülről kapunk, nem a miénk, tovább kell adnunk másnak”.

„Továbbadta’ – tette hozzá a társulatvezető, majd arra utalt, hogy ezzel a „szép és nehéz örökséggel“ a társulatnak hasonlóképp kell tennie.

Fazekas László emeritus református püspök református szertartás szerint búcsúztatta el Dráfi Mátyást. Az elhunyt alázatosságát felemlítve többek között elmondta, amikor a színész elment a komáromi református templomba, az utolsó padot választotta. Hiába hívták előbbre, ő azt válaszolta: