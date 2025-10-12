Jelentősebb csapadéktól nem kell tartani, de a nap is csak ritkán bukkan elő.
Változékony őszi idővel zárul a hét
Vasárnap többnyire felhős, helyenként borult időre számíthatunk, Besztercebánya megyében ugyanakkor időnként átmenetileg csökkenhet a felhőzet.
Elvétve gyenge eső is előfordulhat, de jelentősebb csapadékra nem kell számítani.
A legmagasabb nappali hőmérséklet +14 és +19 Celsius-fok között alakul, Zsolna megyében és a Felső-Szepességben mindössze +12 fok körül várható.
A hegyvidéki térségekben, 1500 méteres tengerszint feletti magasságban a hőmérséklet megközelíti az +5 fokot.
A szél gyenge marad, a nyugati országrészben többnyire északnyugati irányból fúj, 5–25 km/órás sebességgel.
(SHMÚ)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.