Változékony őszi idővel zárul a hét

TASR/AP-felvétel
Jelentősebb csapadéktól nem kell tartani, de a nap is csak ritkán bukkan elő.

Vasárnap többnyire felhős, helyenként borult időre számíthatunk, Besztercebánya megyében ugyanakkor időnként átmenetileg csökkenhet a felhőzet.

Elvétve gyenge eső is előfordulhat, de jelentősebb csapadékra nem kell számítani.

A legmagasabb nappali hőmérséklet +14 és +19 Celsius-fok között alakul, Zsolna megyében és a Felső-Szepességben mindössze +12 fok körül várható.
A hegyvidéki térségekben, 1500 méteres tengerszint feletti magasságban a hőmérséklet megközelíti az +5 fokot.

A szél gyenge marad, a nyugati országrészben többnyire északnyugati irányból fúj, 5–25 km/órás sebességgel.

Kép: SHMÚ

