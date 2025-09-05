Változatos, gazdag műsorral várja a közönséget az idei Hídünnep Párkányban

Az idei Hídünnepet szeptember 26- án és 27 –én rendezik meg, változatos, gazdag műsorral.

Szeptember 26-án, pénteken délután három órakor nyitják meg a korzón, a platánfák alatt a the BRIDGE – outdoor exhibition című kiállítást. Ez tulajdonképpen alkalmi, szabadtéri tárlat a közelmúltban elhunyt Gyűgyi László fotóművész fényképeiből, melyet csak akkor és csak pénteken láthat a közönség – közölte lapunkkal Horváth Ágnes, a kultúrház igazgatója. Ezt követi délután négy órától Zsapka Attila gyermekkoncertje, délután öt órától pedig kakaspörkölt-kóstolót tartanak, szintén a sétálóutcán. A pénteki napot este hat órától a Skokan Horváth Timea TRIÓ koncertje zárja.

Hídfutás és tökfesztivál

Szeptember 27-én, szombaton is sorjáznak majd az események.

A napot egy formabontó, civil reggelivel kezdik a Mária Valéria hídon, reggel fél kilenckor. Délelőtt fél tizenegykor koszorúzás lesz a hídfőnél, majd ez után startol el a hídfutás, Esztergomból Párkányba. Délelőtt tizenegykor indulnak el a gyaloglók, délután egykor rajtolnak a futók. Délután fél kettőkor kezdődik a tökfesztivál, őszi hangulatot varázsolva a városközpontba. Délután kettőkor tartják az ünnepélyes megnyitót, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola Galli Musici zenekarának hangversenyével.

Délután három órakor értékelik ki a Kakathtól Párkányig című rajzpályázatot, tizenöt óra ötven perckor pedig a borlovagok vonulnak fel. Délután négy órakor borlovagokat avatnak, délután öt órakor pedig a galántai fúvószenekar fellépésének tapsolhat a közönség.

A Hídünnepet este hátkor a Korál Tribute Band koncertje zárja.

A kísérőprogramban kukoricás játszóház várja majd a gyerekeket, találkozni lehet a Pókemberrel és megtekinthető a Kakathtól Párkányig kültéri kiállítás is.