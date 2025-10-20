Régió

Valótlan bombafenyegetésről tett bejelentést, öt évre is rács mögé kerülhet

Rendőrségi felvétel
A férfi jelenleg más bűncselekmény miatt tölti börtönbüntetését.

A rendőrség büntetőeljárást indított egy 38 éves, Szenicei járásban élő férfi ellen, aki a gyanú szerint hamis bejelentést tett robbanószerkezetről a szenicei és a szakolcai bíróságokon.

A férfi jelenleg más bűncselekmény miatt tölti börtönbüntetését, ám a hatóságok megállapították, hogy korábban ő tett valótlan bejelentést robbanószerkezet elhelyezéséről. A fenyegetés nyomán azonnal életbe léptek a biztonsági intézkedések: az épületeket kiürítették, a környéket lezárták, és tűzszerészek vizsgálták át a helyszíneket. A vizsgálat azonban megállapította, hogy a bejelentés alaptalan volt.

A férfi ellen közveszéllyel fenyegetés hamis bejelentése bűntettének gyanúja miatt indult eljárás. Amennyiben bűnösségét bizonyítják, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

