Valótlan bombafenyegetésről tett bejelentést, öt évre is rács mögé kerülhet
A rendőrség büntetőeljárást indított egy 38 éves, Szenicei járásban élő férfi ellen, aki a gyanú szerint hamis bejelentést tett robbanószerkezetről a szenicei és a szakolcai bíróságokon.
A férfi jelenleg más bűncselekmény miatt tölti börtönbüntetését, ám a hatóságok megállapították, hogy korábban ő tett valótlan bejelentést robbanószerkezet elhelyezéséről. A fenyegetés nyomán azonnal életbe léptek a biztonsági intézkedések: az épületeket kiürítették, a környéket lezárták, és tűzszerészek vizsgálták át a helyszíneket. A vizsgálat azonban megállapította, hogy a bejelentés alaptalan volt.
A férfi ellen közveszéllyel fenyegetés hamis bejelentése bűntettének gyanúja miatt indult eljárás. Amennyiben bűnösségét bizonyítják, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.
