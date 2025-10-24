Vadonatúj lőtér nyílt Gútán, amelyet Huliak adott át (GALÉRIA)

A lőtér kiépítésére több mint 1 millió 39 ezer eurót kapott a gútai X-SHOT Sportlövészklub a Sporttámogatási Alapon keresztül. A helyszín Gúta délnyugati részén, a Reviczky telep nevű városrész mellett található.

Nemzetközi versenyek is lesznek majd Gútán

Az avatón a komáromi rendőrök mellett a Nemzeti Védelmi Erők tagjai is megjelentek, illetve az érdeklődőknek be is mutatkoztak ezek a fegyveres szervezetek. Emellett egy IPSC lövészbemutatóra is sor került Alexandra Ridošková és František Blaha közreműködésével. Az X-SHOT klub a fejlesztés során a turisztikai és sportminisztérium, a Sporttámogatási Alap, Gúta városa, a Szlovák Dinamikus Lövészsport Szövetség (Slovenská asociácia dynamickej strelby) segítségét is megkapta.

Ollé Tamás, a klub elnöke emlékeztetett, megalakulásuk óta hosszú évekig csak álmodhattak egy saját lőtérről – ma azonban olyan helyszínt adnak át, amely megfelel a kor legszigorúbb követelményeinek.

Klubjuk az össz-szlovákiai szervezetek tagjaként országos és nemzetközi versenyeket tud majd szervezni Gútán.