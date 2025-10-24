Az új gútai lőtér számos lövészeti ág számára kínál alkalmas gyakorlóteret
Vadonatúj lőtér nyílt Gútán, amelyet Huliak adott át (GALÉRIA)
Gútán a Reviczky telep mellett ma átadták a fegyveres szervezetek, de az egyszerű lövészeti egyesületek által is használható lőteret, amely az X-SHOT Sportlövészklub tulajdonában van. Az avatón a turisztikai és sportminiszter, Rudolf Huliak is tiszteletét tette.
A lőtér kiépítésére több mint 1 millió 39 ezer eurót kapott a gútai X-SHOT Sportlövészklub a Sporttámogatási Alapon keresztül. A helyszín Gúta délnyugati részén, a Reviczky telep nevű városrész mellett található.
Nemzetközi versenyek is lesznek majd Gútán
Az avatón a komáromi rendőrök mellett a Nemzeti Védelmi Erők tagjai is megjelentek, illetve az érdeklődőknek be is mutatkoztak ezek a fegyveres szervezetek. Emellett egy IPSC lövészbemutatóra is sor került Alexandra Ridošková és František Blaha közreműködésével. Az X-SHOT klub a fejlesztés során a turisztikai és sportminisztérium, a Sporttámogatási Alap, Gúta városa, a Szlovák Dinamikus Lövészsport Szövetség (Slovenská asociácia dynamickej strelby) segítségét is megkapta.
Ollé Tamás, a klub elnöke emlékeztetett, megalakulásuk óta hosszú évekig csak álmodhattak egy saját lőtérről – ma azonban olyan helyszínt adnak át, amely megfelel a kor legszigorúbb követelményeinek.
Klubjuk az össz-szlovákiai szervezetek tagjaként országos és nemzetközi versenyeket tud majd szervezni Gútán.
Huliak a szlovákiai magyarokat is dicsérte
Rudolf Huliak nagyvonalúan emlékeztetett arra, hogy a gútai lőtér kialakítása még a sporttárca előző vezetése alatt kezdődött el. A miniszter különösen örült a gútai lőtérnek, ugyanis szerinte országosan már azzal is gondok vannak, ahogyan a meglevőket megpróbálják valahogy fenntartani. Egyben sérelmezte, hogy a lövészettel foglalkozókat az „állatkák legyilkolóiként“ emlegetik a közvéleményben.
Huliak pozitív példaként hivatkozott Magyarországra, mivel ott szerinte „logikusan mérlegelnek“, s a hasonló fejlesztésekkel nemcsak a sportot, de a turizmust, a szállásadást és étkeztetést is fejlesztik. A szlovákiai magyarokról pedig azt mondta, szívesen jár közéjük, mert „romlatlan, szívélyes és őszinte“ emberek, aminek nagyon örül.
Halász Béla gútai polgármester hosszan méltatta a lövészsportokat, mivel azok szerinte az ész és az érzelmek, az elszántság és az alázat közti egyensúlyt jelképezik. A lőtér a fiatalokat Halász véleménye alapján a szabályok tiszteletére, a felelősség tudatosítására és a cselekvésük kontrollálására fogja tanítani.
