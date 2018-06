Utólag elfogadhatják a pénzt az orvosok

Főügyészségi végzés mondja ki, hogy az utólag elfogadott pénz nem megvesztegetés, hanem ajándék. A határozat annak a nyitrai ortopéd szakorvosnak az ügyében született, aki húsz eurót fogadott el egy betegétől.

A helyi kórház baleseti sebészetén dolgozó Jozef P.-t feljelentés alapján hónapok óta megfigyelés alatt tartotta és lehallgatta a rendőrség. Tavaly szeptemberben tartóztatták le, miután a hetvenéves Mária K.-tól átvett egy borítékot – mint később kiderült, húsz euró volt benne. Az orvos ellen két eset miatt indult eljárás, a másik eset 2017. július 11-én történt, akkor egy páciens felesége ugyancsak húsz eurót adott neki. Az orvos a vizsgálat során azzal védekezett, hogy az ajándékot a sikeres kezelés befejezése után kapta, semmilyen előnyben nem részesítette a pácienseket és nem is kötötte feltételekhez az ellátásukat, vagy azt, mikor kerülnek sorra. A két nő is azt vallotta a rendőrségen, hogy hálából adták neki a pénzt, mert tudják, hogy alkoholt nem iszik, bonbont pedig nem akartak vinni neki. Egyikük saját bevallása szerint azért volt különösen hálás, mert az orvos alkalmazkodott hozzájuk a műtét utáni ellenőrzés idejének kitűzésekor, a másik a műtét utáni kiváló gondozást akarta megköszönni.

A Főügyészség ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy különbség van az előnyök reményében történt megvesztegetés és az utólag, hálából adott ajándék között. Részletesen meg is magyarázza ezt a különbséget és mindkét eljárást megszüntette, valamint arra utasította az illetékes nyomozót, indítson új eljárást az ügyben. A nyomozó, mivel nem bizonyosodott be, hogy az orvos bűncselekményt követett el, véglegesen lezárta az ügyet. Jozef P. az eljárás idején is dolgozott, a kórház vezetése arra hivatkozva nem mondott fel neki, hogy kevés az ortopéd szakorvos. A sajtónak azt nyilatkozta, a főügyészségi határozatot precedens-értékűnek tartja, mert végre valaki ki merte mondani, hogy a hálapénz nem egyenlő a korrupcióval.