Ünnepnapon is oltottak Érsekújvárban

Az érsekújvári oltópontot pont egy éve, 2021. január 7-én nyitották meg, kezdetben a kórház rehabilitációs részlegén működött, később helyezték át a gyermekgyógyászati központ közelébe. Elsőként az érsekújvári, nagysurányi és párkányi régió több mint ezerkétszáz egészségügyi alkalmazottja kapott védőoltást az oltóponton. Hétfőtől vasárnapig oltanak, hétköznapokon 8 és 17 óra között, hétvégén 8 és 16 óra között. Látogatásunk idején elsősorban az érsekújvári, környékbeli községekből érkeztek lakosok az oltópontra és mintegy húszan várakoztak az épület előtt. Akadtak köztük, akik előzetesen kértek időpontot, de folyamatosan fogadták a nem regisztrált érdeklődőket is.

Vágsellyén ezen a héten szombaton és vasárnap is oltanak a rendelőintézetben megnyitott megyei oltóponton. Az előzetesen regisztrált lakosokat 8 és 14.30 között, a nem regisztráltakat 14.30 és 15 óra között oltják be, szombaton a Comirnaty-val, vasárnap Modernával oltanak. Az érdeklődők felvehetik a Pfizer-BioNTech harmadik, megerősítő oltást is. Léván az utóbbi időben valamelyest csökkent azon koronavírus-fertőzöttek száma, akik kórházi kezelésre szorulnak, jelenleg heten vannak, közülük hárman lélegeztető gépen. A kórház első emeleti oltópontján, amely a radiológiai központnál található, az első, a második és a megerősítő oltást is felvehetik a lakosok. Újévtől már csak munkanapokon oltanak, 7.30 és 8.30 között a gyerekeket, a felnőtteket 8.30 és 13 óra között, és 13-tól 15 óráig azokat a betegeket, akiknek gyengébb az immunrendszerük.

Előzetes regisztrációra van lehetőségük a lakosoknak az Agel honlapján, de foglalás nélkül is fogadják őket az oltóponton.