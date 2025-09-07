Ezúttal az oroszországi Brjanszki területen érte találat.
Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket
Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket az oroszországi Brjanszki területen – jelentette be vasárnap reggel Telegram csatornáján az ukrán drónerők parancsnoka, a „Magyar hívójelű” Robert Brovdi. Többek között azt írta, „komoly tűzkárok” keletkeztek.
Azt egyelőre nem tudni, a támadás következtében leállt-e az olajtranzit Szlovákiába és Magyarországra.
(reuters)
