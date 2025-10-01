Újszülött kölyökkutyákat dobtak ki műanyag táskában egy kukába

Egy ismeretlen személy a múlt hét végén négy darab, 3-5 napos újszülött kölyökkutyát dobott ki egy kukába Szencen, a Béke tér és a Šafárik utca között elhelyezett konténerekhez. A jószágokra szeptember 27-én, szombaton 10.45-kor találtak rá – adta hírül közösségi oldalán a rendőrség.

Az állatorvos szerint a kölyökkutyák teljesen ki voltak éheztetve, és megfelelő gondozás nélkül egészen biztosan elpusztultak volna.

Az elkövetőt a rendőrség még keresi. Ezzel kapcsolatban a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy akik szeptember 25. és 27. között az érintett területen tartózkodtak, és észrevettek bárkit, aki egy fehér színű, egy áruházlánc logójával ellátott műanyag táskát vitt a konténerekhez, tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, illetve hagyjanak üzenetet a rendőrség privát Facebook-oldalán.