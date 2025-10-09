Fokozatosan újraindul a gyártás a nyitrai Jaguar Land Rover autógyárban. Katarína Chlebová, a Jaguar Land Rover Slovakia kommunikációs menedzsere megerősítette, hogy a gyártásban dolgozók egy része már munkába állhatott.
A gyárat kibertámadás miatt kellett leállítani, most folytatódik a Defender és a Discovery autók gyártása. Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter október 7-én tájékoztatott arról, hogy október 8-tól egy műszakban újraindul a gyártás, a jövő héttől pedig fokozatosan elérik a teljes termelési kapacitást.
A JLR autógyárat augusztus 31-én érte kibertámadás, a károk minimalizálása érdekében le kellett állítani a gyártást. „Még sok feladatunk van, de megkezdődött a gyártási folyamat felfuttatása” – szögezte le Chlebová.
