Újraindul a gyártás a nyitrai Jaguar Land Rover autógyárban

A gyárat kibertámadás miatt kellett leállítani, most folytatódik a Defender és a Discovery autók gyártása. Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter október 7-én tájékoztatott arról, hogy október 8-tól egy műszakban újraindul a gyártás, a jövő héttől pedig fokozatosan elérik a teljes termelési kapacitást.

A JLR autógyárat augusztus 31-én érte kibertámadás, a károk minimalizálása érdekében le kellett állítani a gyártást. „Még sok feladatunk van, de megkezdődött a gyártási folyamat felfuttatása” – szögezte le Chlebová.