Régió

Újraindul a gyártás a nyitrai Jaguar Land Rover autógyárban

Jaguar Land Rover
TASR/AP-felvétel
tasr
TASR

Fokozatosan újraindul a gyártás a nyitrai Jaguar Land Rover autógyárban. Katarína Chlebová, a Jaguar Land Rover Slovakia kommunikációs menedzsere megerősítette, hogy a gyártásban dolgozók egy része már munkába állhatott.

A gyárat kibertámadás miatt kellett leállítani, most folytatódik a Defender és a Discovery autók gyártása. Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter október 7-én tájékoztatott arról, hogy október 8-tól egy műszakban újraindul a gyártás, a jövő héttől pedig fokozatosan elérik a teljes termelési kapacitást.

A JLR autógyárat augusztus 31-én érte kibertámadás, a károk minimalizálása érdekében le kellett állítani a gyártást. „Még sok feladatunk van, de megkezdődött a gyártási folyamat felfuttatása” – szögezte le Chlebová.

autógyár
Land Rover
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?