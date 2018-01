Újra megnyitották a wellnesst a Therma Szállóban

Dunaszerdahely | Több mint fél évvel a tűzvész után újjáépült és nagyobb lett a Therma Szálló wellnessrészlege.

Újra megnyílt a Therma Szálló wellnessrészlege, amely tavaly májusban szinte porig égett. A tűzoltóknak akkor az utolsó pillanatban sikerült a lángokból kimenteni egy anyukát és a gyermekét. Azóta nemcsak újjáépítették, hanem meg is nagyobbították a wellnesst. A szaunavilág – az újraépített finn szaunán kívül – egy jóval nagyobb élményszaunával bővült, amely 20-25 személy befogadására alkalmas. Andrea Horná, a marketingrészleg vezetője elmondta, hogy az ötletet magyarországi szállodáktól lesték el, ahol az élményszaunázás közkedvelt. A jakuzzirészleg is bővült, négy benti és két kinti jakuzzikádban pihenhetnek a látogatók. Speciális csomagokkal is készültek, például egész napos wellnesszel, többfogásos vacsorával. Külön figyelmet érdemelnek a masszőrök, akik között vannak hagyományos módszereket alkalmazók, de egzotikus, shirodara vagy ayurvédikus masszázst végző thaiföldi és indonéz masszőrök is. Még csak pár hete nyitotta meg újra a kapuit a wellness, de a hétvégéken máris zsúfolt.

Somogyi Katalin