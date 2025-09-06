Régió

Újabb telefonos csalás: 70 éves nőtől csaltak ki 10 ezer eurót

Shutterstock-felvétel
Szenicén egy 70 éves nő vált csalás áldozatává, miután egy magát rendőrnek kiadó férfi 10 ezer eurót csalt ki tőle.

A csaló Tomáš Szabó néven mutatkozott be, és azt állította, hogy az asszony adatait jogosulatlanul használták fel pénzfelvételre. A rövid beszélgetés után az asszonyt egy ismeretlen nőhöz irányították, aki a Szlovák Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és arra utasította a nőt, hogy vegyen fel 20 000 eurót. A bank szabályai miatt csak 10 000 eurót tudott kivenni, amit végül egy ismeretlen férfinak adott át, akiről sikerült képet készítenie.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ilyen típusú csalások gyakoriak. A csalók gyakran a rendőrség vagy a Nemzeti Bank nevét használják, és különböző történeteket találnak ki a megtévesztésre, például hitelkártya kézbesítésére vagy hamis idézésre hivatkozva.

