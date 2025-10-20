Régió

Újabb sárgaság-gócpontot azonosítottak

TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE

Az újabb fertőzött 25–34 év közötti, és kapcsolatban áll a korábban azonosított fertőzöttekkel.

Új hepatitisz A gócot azonosítottak a Losonci járásban Ragyolc (Radzovce) községben, ahol legutóbb júliusban észleltek megbetegedést.

A ragyolci eset egy 25–34 éves korosztályba tartozó személyhez köthető, aki kapcsolatban állt a Fülek városában és környékén korábban azonosított fertőzöttekkel – tájékoztatták a higiénikusok.

A 42. naptári héten a losonci járásban összesen 12 új hepatitisz A megbetegedést regisztráltak. Jelenleg hat aktív gócot tartanak nyilván: Ragyolcon, Losoncon, Ósvacsákányban (Čakanovce), Füleken, Gömörsíden (Šíd) és Füleksávolyon (Šávoľ).

A hepatitisz A-esetek száma a járásban tavasz óta folyamatosan emelkedik. Az első fertőzések Füleken és környékén jelentkeztek, a vírus valószínűleg külföldről került a térségbe. A RÚVZ eddig összesen 160 esetet tart nyilván.

A hepatitisz A vírusos eredetű májgyulladás, amely emberről emberre, elsősorban közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség influenzaszerű tünetekkel, gyomorpanaszokkal, hasi és ízületi fájdalmakkal, levertséggel, lázzal, valamint sötét vizelettel kezdődik, majd néhány nap elteltével a betegek többségénél sárgaság is kialakul.

