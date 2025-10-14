Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Újabb kórházat ért bombafenyegetés, az elmúlt három hétben ez már a negyedik

A betegek evakuálására ezúttal nem volt szükség, robbanószerkezetet nem találtak.

Kedden ismét bombafenyegetés érte a Penta Hospitals kórházhálózat egyik intézményét, ezúttal a tőketerebesi kórházat. A rendőrség a bejelentést követően biztonsági intézkedéseket vezetett be, a kórház működését 11:30 óráig korlátozták – közölte Tomáš Kráľ, a hálózat szóvivője. Hangsúlyozta, hogy a betegek evakuálására ezúttal nem volt szükség, robbanószerkezetet nem találtak.

A Penta Hospitals az elmúlt három hétben már több hasonló fenyegetést kapott. Korábban a kassai, a nagymihályi és a galántai kórház is bombafenyegetések célpontja volt.

„Pácienseink és dolgozóink félelme egyre nő. Az ismeretlen tettes ellen már feljelentést tettünk, és szerdán komoly nyilvános bejelentést is teszünk az ügyben” 

– mondta Kráľ.

Ez már a negyedik eset 21 napon belül, amikor a kórházhálózat bombafenyegetés célpontjává vált. A hálózat közleménye szerint az ismétlődő incidensek súlyosan veszélyeztetik a betegek, az orvosok és a nyilvánosság biztonságát, valamint a betegellátás folyamatosságát.

A szóvivő elmondta, hogy míg az első három fenyegetés közvetlenül a hálózat honlapján keresztül érkezett, a keddi bejelentést egy meg nem nevezett online áruházon keresztül tették. Az érintett platform ezt követően értesítette a rendőrséget.

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Lenka Ivanová megerősítette, hogy a rendőrség bejelentést kapott a téketerebesi kórházban elhelyezett állítólagos bombáról. A helyszínt tűzszerészek és robbanóanyag-kereső kutya vizsgálták át, azonban semmilyen robbanószert nem találtak. „A tőketerebesi rendőrség nyomozást indított közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt” – tette hozzá Ivanová.

A hatóságok továbbra is intenzíven keresik az elkövetőt vagy elkövetőket.

