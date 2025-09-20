Újabb bankautomatát rongáltak meg az éjszaka

Szombat hajnalban megrongáltak egy bankautomatát a Trencséni járásban – tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón. A helyszínt lezárták, a bűnügyi szakértők pedig megkezdték a nyomok rögzítését.

A hatóság intenzíven keresi az elkövetőt, és minden lehetséges információt vizsgál, ami hozzájárulhat az ügy felderítéséhez. A rendőrség egyben arra kéri az eset szemtanúit, hogy tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, vagy írjanak üzenetet a rendőrség Facebook-oldalán.