A rendőrség a lakosság segítségére számít, ugyanakkor a pontos helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Újabb bankautomatát rongáltak meg az éjszaka
Szombat hajnalban megrongáltak egy bankautomatát a Trencséni járásban – tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón. A helyszínt lezárták, a bűnügyi szakértők pedig megkezdték a nyomok rögzítését.
A hatóság intenzíven keresi az elkövetőt, és minden lehetséges információt vizsgál, ami hozzájárulhat az ügy felderítéséhez. A rendőrség egyben arra kéri az eset szemtanúit, hogy tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, vagy írjanak üzenetet a rendőrség Facebook-oldalán.
