A legutóbbi rövid időn belül a hetedik ATM, amelyet ismeretlen tettesek rongáltak meg pénzszerzés céljából.
Újabb bankautomatát robbantottak a tolvajok éjszaka a fővárosban
Újabb bankautomatát robbantottak fel tolvajok, péntekről szombatra virradó éjszaka – 3.30 tájékán – a pozsonyhidegkúti (Dúbravka) OC Dubrawa bevásárlóközpont épületébe beépített ATM-ből loptak el pénzt. A nyomozás idejére az érintett területet a rendőrség lezárta.
Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mennyi készpénzt tulajdoníthattak el a pénzkiadó egységből, az ügyben a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság illetékes osztálya vizsgálatot indított.
Nem ez volt az első eset, hogy bankautomata robbant, legutóbb szintén Pozsonyhidegkúton és Námesztói járásban történt hasonló incidens, azt megelőzően Kassán, Privigyén (Prievidza), Alsószúcson (Dolná Súča), valamint Galgóc (Hlohovec) közelében is sor került hasonlóra.
