Régió

Új vasúti szakaszon közlekednek a vonatpótló buszok egy dél-szlovákiai vonalon

ZSSK vonat

Illusztráció (kép: ZSSK)

vataščin
Vataščin Péter

Szeptember 13-ától az utasoknak a Léva és Nagykoszmály (Veľké Kozmálovce) közti szakaszon a vasútfelújítási munkálatok bővítésével kell számolniuk. Emiatt már keddtől (szeptember 9.) megváltozott a távolsági és helyi vonatpótló buszközlekedés menetrendje is – közölte a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK).

A Pozsony és Besztercebánya között naponta hét alkalommal közlekedő URPÍN gyorsvonatokat eddig a Garamkovácsi (Kozárovce) – Újbánya (Nová Baňa) szakaszon helyettesítették buszokkal. Szeptember 9-étől a vonatpótló buszok szerepe áttevődött a Léva és Nagykoszmály közti szakaszra.

A vonatpótló buszok módosított szakasza és menetrendje

Pozsony (főpályaudvar vagy Újváros) – Léva – Garamkovácsi – Besztercebánya menetirány

VONAT: Pozsonyból xx:52-kor indul – Lévára xx:44-kor érkezik (ahogyan eddig is)

VONATPÓTLÓ BUSZ: Léváról xx:47-kor indulGaramkovácsira xx:03-kor érkezik

VONAT: Garamkovácsiból xx:06-kor indul – Besztercebányára xx:47-kor érkezik (ahogyan eddig is)


 

Besztercebánya – Garamkovácsi – Léva – Pozsony (főpályaudvar vagy Újváros)

VONAT Besztercebányáról xx:15-kor indul – Garamkovácsira xx:57-kor érkezik (ahogyan eddig is)

VONATPÓTLÓ BUSZ: Garamkovácsiról xx:03-kor indulLévára xx:19-kor érkezik

VONAT Léváról xx:22-kor indul – Pozsonyba xx:52-kor érkezk (ahogyan eddig is)

A vonatpótló buszok menetrendjének módosítására azért van szükség, mert a Szlovák Állami Vasutak (ŽSR) továbbra is dolgozik a Léva és Nagykoszmály közti vasúti pályán. A ZSSK azt tanácsolja az utasoknak, hogy indulás előtt midnig ellenőrizzék az aktuális menetrendet a társaság honlapján vagy az IDeme vlakom alkalmazásban.

Pozsony és Léva között a vonatok a megszokott szolgáltatásokat nyújtják az utasoknak. Léva és Garamkovácsi között azonban a vonatpótló buszok nem szállítanak kerékpárokat, illetve háziállatokat sem, ha azokat nem tartják zárt ketrecben a tulajdonosaik. Utóbbi korlátozás nem vonatkozik az egészségügyi károsultakat vezető kutyákra.

Helyi járatok is érintettek

Ami a helyi vonatjáratokat illeti, a Zsarnóca (Žarnovica) és Léva közti vonatpótló buszokat felváltják a Újbánya (Nová Baňa) – Léva járatok. Kivételt csak a Léváról 14:10-kor induló 25721-es és a Zólyomból 15:45-kor induló 25724-es vonatok képeznek, amelyeket vasárnapokon, valamint ünnepnapok alkalmával Léva és Felsőbesenyő (Hronská Dúbrava) között ugyancsak vonatpótló buszok helyettesítenek.

A menetrend módosítása érinti még a Selmecbányáról 15:08-kor induló, Felsőbesenyőre pedig 15:38-kor érkező 5758-as vonatjáratot is, amelynek köszönhetően az utasok vasárnaponként Felsőbesenyőn elérhetik a Pozsonyba közlekedő gyorsot.

vasúti menetrend
vonatpótló buszok
Urpín
