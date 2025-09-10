Új vasúti szakaszon közlekednek a vonatpótló buszok egy dél-szlovákiai vonalon

A vonatpótló buszok menetrendjének módosítására azért van szükség, mert a Szlovák Állami Vasutak (ŽSR) továbbra is dolgozik a Léva és Nagykoszmály közti vasúti pályán. A ZSSK azt tanácsolja az utasoknak, hogy indulás előtt midnig ellenőrizzék az aktuális menetrendet a társaság honlapján vagy az IDeme vlakom alkalmazásban.

Pozsony és Léva között a vonatok a megszokott szolgáltatásokat nyújtják az utasoknak. Léva és Garamkovácsi között azonban a vonatpótló buszok nem szállítanak kerékpárokat, illetve háziállatokat sem, ha azokat nem tartják zárt ketrecben a tulajdonosaik. Utóbbi korlátozás nem vonatkozik az egészségügyi károsultakat vezető kutyákra.

Helyi járatok is érintettek

Ami a helyi vonatjáratokat illeti, a Zsarnóca (Žarnovica) és Léva közti vonatpótló buszokat felváltják a Újbánya (Nová Baňa) – Léva járatok. Kivételt csak a Léváról 14:10-kor induló 25721-es és a Zólyomból 15:45-kor induló 25724-es vonatok képeznek, amelyeket vasárnapokon, valamint ünnepnapok alkalmával Léva és Felsőbesenyő (Hronská Dúbrava) között ugyancsak vonatpótló buszok helyettesítenek.

A menetrend módosítása érinti még a Selmecbányáról 15:08-kor induló, Felsőbesenyőre pedig 15:38-kor érkező 5758-as vonatjáratot is, amelynek köszönhetően az utasok vasárnaponként Felsőbesenyőn elérhetik a Pozsonyba közlekedő gyorsot.