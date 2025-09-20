Új köntösben pompázik az Egressy Béni VMK felső fogadótere (GALÉRIA és VIDEÓ)

A legutóbbi vállalás a felső fogadótér, vagyis a foyer felújítása volt, amelyből mostanra kiállítások, kisebb előadások és koncertek szervezésére alkalmas tér vált. Lakatos Róbert, a VMK igazgatója az ünnepélyes átadón arról beszélt, hogy már régóta foglalkoztatta a renováció gondolata. Egyúttal példaértékűnek nevezte a központjuk és a városháza közti együttműködést.

Keszegh Béla polgármester ehhez kapcsolódóan úgy fogalmazott, az átadó est ötvözi mindazt, amit próbálnak „valahogy összehozni” Komáromban. Ez a művelődési és kulturális életre irányuló erőfeszítés pedig „nemcsak egy emberen és egy intézményem múlik, hanem nagyon sok mindenkin”.