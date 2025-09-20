Régió

Új köntösben pompázik az Egressy Béni VMK felső fogadótere (GALÉRIA és VIDEÓ)

Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Vataščin Péter felvétele

A foyer felújítására a városháza 90 ezer eurót költött

vataščin
Vataščin Péter
Komárom |

A városi forrásból felújított emeleti fogadóteret egy Jókai Mórról szóló előadással és festménykiállítással összekötve nyitották meg. A tervek szerint egy-két éven belül teljesen megújulhat az Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK) épülete.

A komáromi VMK épületét évek óta, lépésről lépésre újítja fel a város és a művelődési központ vezetősége. Többek közt korszerűsítették már az épület színpadát, de a földszinti kamaraterem is új, korszerű körülmények között működik.

Kapcsolódó cikkünk
komárom
Régió

Átadták a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ új kamaratermét

A legutóbbi vállalás a felső fogadótér, vagyis a foyer felújítása volt, amelyből mostanra kiállítások, kisebb előadások és koncertek szervezésére alkalmas tér vált. Lakatos Róbert, a VMK igazgatója az ünnepélyes átadón arról beszélt, hogy már régóta foglalkoztatta a renováció gondolata. Egyúttal példaértékűnek nevezte a központjuk és a városháza közti együttműködést. 

Keszegh Béla polgármester ehhez kapcsolódóan úgy fogalmazott, az átadó est ötvözi mindazt, amit próbálnak „valahogy összehozni” Komáromban. Ez a művelődési és kulturális életre irányuló erőfeszítés pedig „nemcsak egy emberen és egy intézményem múlik, hanem nagyon sok mindenkin”.

Galéria
(Vataščin Péter felvétele)
(Vataščin Péter felvétele)
(Vataščin Péter felvétele)
(Vataščin Péter felvétele)
+5fotó

A fejlesztést, amely során Domján Nikolett tervei alapján teljesen megújult a foyer beltere, városi költségvetésből állták: összesen 90 ezer euróba került. 

Lakatos és Keszegh is tett utalásokat arra, hogy néhány éven belül a művelődési ház egy nagyszabású és teljeskörű átépítésen eshet majd át.

Az ünnepség keretében a jelenlevők meghallgathatták László Ferenc történész előadását Jókai és a humor kapcsolatáról, valamint megnyílt a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének Jókai megírta, mi megfestjük című tárlata.

Egressy Béni Városi Művelődési Központ
felújítás
Komárom
videó
fotógaléria
