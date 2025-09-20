A foyer felújítására a városháza 90 ezer eurót költött
Új köntösben pompázik az Egressy Béni VMK felső fogadótere (GALÉRIA és VIDEÓ)
A városi forrásból felújított emeleti fogadóteret egy Jókai Mórról szóló előadással és festménykiállítással összekötve nyitották meg. A tervek szerint egy-két éven belül teljesen megújulhat az Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK) épülete.
A komáromi VMK épületét évek óta, lépésről lépésre újítja fel a város és a művelődési központ vezetősége. Többek közt korszerűsítették már az épület színpadát, de a földszinti kamaraterem is új, korszerű körülmények között működik.
A legutóbbi vállalás a felső fogadótér, vagyis a foyer felújítása volt, amelyből mostanra kiállítások, kisebb előadások és koncertek szervezésére alkalmas tér vált. Lakatos Róbert, a VMK igazgatója az ünnepélyes átadón arról beszélt, hogy már régóta foglalkoztatta a renováció gondolata. Egyúttal példaértékűnek nevezte a központjuk és a városháza közti együttműködést.
Keszegh Béla polgármester ehhez kapcsolódóan úgy fogalmazott, az átadó est ötvözi mindazt, amit próbálnak „valahogy összehozni” Komáromban. Ez a művelődési és kulturális életre irányuló erőfeszítés pedig „nemcsak egy emberen és egy intézményem múlik, hanem nagyon sok mindenkin”.
A fejlesztést, amely során Domján Nikolett tervei alapján teljesen megújult a foyer beltere, városi költségvetésből állták: összesen 90 ezer euróba került.
Lakatos és Keszegh is tett utalásokat arra, hogy néhány éven belül a művelődési ház egy nagyszabású és teljeskörű átépítésen eshet majd át.
Az ünnepség keretében a jelenlevők meghallgathatták László Ferenc történész előadását Jókai és a humor kapcsolatáról, valamint megnyílt a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének Jókai megírta, mi megfestjük című tárlata.
