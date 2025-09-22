Fülek város képviselő-testülete a nyár folyamán jóváhagyta annak a három évre szóló együttműködési megállapodásnak az aláírását, amelyet a település a Dostupný Nájom társasággal köt meg új bérlakások építése érdekében.
Új bérlakások épülhetnek Füleken, az önkormányzat választhatja ki a lakókat
A memorandum értelmében a társasház és a kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása a vállalat feladata és költsége, míg az önkormányzatnak megfelelő telket kell biztosítania a beruházáshoz.
Megfizethető lakhatás
„A társaság megfizethető lakhatást kínál olyan embereknek, akik nehéz élethelyzetben vannak, de képesek fizetni a lakbért. Szlovákiában már 500 bérlőnek adnak otthont mintegy 200 lakásban, főként a járási városokban” – mondta Agócs Attila, Fülek polgármestere.
Hozzátette: a társaságban az állami tulajdonú Szlovák Befektetési Holding is befektetőként van jelen.
A polgármester szerint a mostani kezdeményezés új lehetőséget jelent a város számára.
„Ez az együttműködés olyan formája, amellyel korábban még nem találkoztunk. Amink volt, az pályázatokból vagy az Állami Lakásfejlesztési Alaptól (ŠFRB) kapott kölcsönökből származott. Itt teljesen más a képlet. A lakások a társaság tulajdonában lesznek, mi pedig együttműködünk velük”
– magyarázta.
A cég vállalja, hogy saját költségén megépít egy vagy két társasházat, valamint a szükséges infrastruktúrát – például bekötőutat és parkolót. Az önkormányzat feladata a megfelelő telek kiválasztása és értékesítése lesz a képviselő-testület által jóváhagyott feltételek mellett. A polgármester szerint három lehetséges helyszín jöhet szóba, de leginkább a Papréten lévő önkormányzati telek tűnik megfelelőnek, a Coop Jednota üzlettel szemben.
15-20 bérlakás épülhet
A város emellett részt vesz az építési engedélyek kiadásának folyamatában, a bérlakásokhoz kapcsolódó feltételek kidolgozásában, és szükség esetén szociális támogatást is biztosíthat a beköltözők számára. A társaság elsőbbségi alapon felajánlhatja a lakásokat a városnak vagy az általa kijelölt személyeknek, akik megfelelnek a feltételeknek.
„Meg fogunk állapodni arról, hogy a lakosok mely csoportját részesítjük előnyben – például a fiatalokat, bizonyos szakmákat, a szociálisan hátrányos helyzetűeket vagy a fogyatékkal élőket”
– mondta Agócs, hozzátéve, hogy ettől függ majd a lakások összetétele és mérete.
A tervek szerint 15–20 új bérlakás épülhet meg.
Az önkormányzat az elmúlt tíz évben kiemelt prioritásként kezelte a megfizethető lakhatás biztosítását. 2015-ben uniós támogatással a Vasúti utcában 12 lakásos társasház épült a szociálisan hátrányos helyzetűek számára. Három évvel később az egykori Szputnyik szálloda átépítésével további 21 lakással bővült a városi bérlakásállomány, amely elsősorban fiatal családok és pályakezdők számára kínál elérhető lakhatási lehetőséget.
