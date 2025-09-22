Új bérlakások épülhetnek Füleken, az önkormányzat választhatja ki a lakókat

A memorandum értelmében a társasház és a kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása a vállalat feladata és költsége, míg az önkormányzatnak megfelelő telket kell biztosítania a beruházáshoz.

Megfizethető lakhatás

„A társaság megfizethető lakhatást kínál olyan embereknek, akik nehéz élethelyzetben vannak, de képesek fizetni a lakbért. Szlovákiában már 500 bérlőnek adnak otthont mintegy 200 lakásban, főként a járási városokban” – mondta Agócs Attila, Fülek polgármestere.

Hozzátette: a társaságban az állami tulajdonú Szlovák Befektetési Holding is befektetőként van jelen.

A polgármester szerint a mostani kezdeményezés új lehetőséget jelent a város számára.

„Ez az együttműködés olyan formája, amellyel korábban még nem találkoztunk. Amink volt, az pályázatokból vagy az Állami Lakásfejlesztési Alaptól (ŠFRB) kapott kölcsönökből származott. Itt teljesen más a képlet. A lakások a társaság tulajdonában lesznek, mi pedig együttműködünk velük”

– magyarázta.

A cég vállalja, hogy saját költségén megépít egy vagy két társasházat, valamint a szükséges infrastruktúrát – például bekötőutat és parkolót. Az önkormányzat feladata a megfelelő telek kiválasztása és értékesítése lesz a képviselő-testület által jóváhagyott feltételek mellett. A polgármester szerint három lehetséges helyszín jöhet szóba, de leginkább a Papréten lévő önkormányzati telek tűnik megfelelőnek, a Coop Jednota üzlettel szemben.