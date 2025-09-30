Régió

Tűz ütött ki egy panelházban, a lakókat evakuálták

tűzoltó k
Kép: HaZZ

A felvétel illusztráció

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A lángok a panelház legfelső emeletén csaptak fel.

Kedd délelőtt tűz ütött ki egy besztercebányai panelház legfelső emeletén.

A lángok miatt a házból 25 embert kellett kimenekíteni, közülük ketten füstmérgezést szenvedtek, és orvosi ellátásra szorultak. A tűz oltása a beszámolók szerint még nem ért véget.

A helyszínen 21 hivatásos tűzoltó dolgozik hat járművel, valamint egy evakuációs busz is biztosítja az érintettek elhelyezését. A tűz keletkezésének okát szakértő vizsgálja. 

A hatóságok további részleteket későbbre ígértek.

Hozzászólások

