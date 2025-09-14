Fotók: Facebook/HaZZ
Robbanás rázott meg egy lakóházat, tűz ütött ki az épületben (FOTÓK)
A lakókat evakuálták.
Éberhárdon (Malinovo – Szenci járás) vasárnap délelőtt robbanás történt egy lakóház földszintjén működő kertészeti üzletben, amit röviddel később tűz követett – közölte a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).
A lángok a bolt egyik munkapultján csaptak fel, ahol egy műanyag tárgy gyulladt meg. A tüzet sikerült gyorsan megfékezni.
Elővigyázatosságból a hatóságok a lakókat rövid időre kiköltöztették, és biztonsági okokból lekapcsolták a gáz- és áramellátást is. A műszaki ellenőrzés után azonban nem észleltek szivárgást, így az ellátást visszaállították.
A robbanás és a tűz pontos okát vizsgálják.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.