Robbanás rázott meg egy lakóházat, tűz ütött ki az épületben (FOTÓK)

Éberhárdon (Malinovo – Szenci járás) vasárnap délelőtt robbanás történt egy lakóház földszintjén működő kertészeti üzletben, amit röviddel később tűz követett – közölte a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).

A lángok a bolt egyik munkapultján csaptak fel, ahol egy műanyag tárgy gyulladt meg. A tüzet sikerült gyorsan megfékezni.

Elővigyázatosságból a hatóságok a lakókat rövid időre kiköltöztették, és biztonsági okokból lekapcsolták a gáz- és áramellátást is. A műszaki ellenőrzés után azonban nem észleltek szivárgást, így az ellátást visszaállították.

A robbanás és a tűz pontos okát vizsgálják.