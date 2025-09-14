Régió

Robbanás rázott meg egy lakóházat, tűz ütött ki az épületben (FOTÓK)

Tűz ütött ki egy lakóházban, miután robbanás rázta meg az épületet

Fotók: Facebook/HaZZ

A lakókat evakuálták.

Éberhárdon (Malinovo – Szenci járás) vasárnap délelőtt robbanás történt egy lakóház földszintjén működő kertészeti üzletben, amit röviddel később tűz követett – közölte a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).

A lángok a bolt egyik munkapultján csaptak fel, ahol egy műanyag tárgy gyulladt meg. A tüzet sikerült gyorsan megfékezni.

Elővigyázatosságból a hatóságok a lakókat rövid időre kiköltöztették, és biztonsági okokból lekapcsolták a gáz- és áramellátást is. A műszaki ellenőrzés után azonban nem észleltek szivárgást, így az ellátást visszaállították.

A robbanás és a tűz pontos okát vizsgálják. 

